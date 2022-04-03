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Ukrayna halkının 'ölümcül' tarifi! Rus askerleri neye uğradığını şaşırdı

03.04.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus askerleri Ukrayna topraklarındaki işgalini sürdürürken Ukrayna da canla başla mücadeleyi sürdürüyor. Ukraynalı askerlerin yanı sıra sivil halk da bu direnişe destek sağlıyor. Rus birliklerini püskürtmek ve etkisiz hale getirmek için her yola başvuran Ukrayna halkı son olarak korkunç bir yönteme başvurdu.

Ukrayna halkının 'ölümcül' tarifi! Rus askerleri neye uğradığını şaşırdı

Ukraynalı halkı Rus işgalci güçlerini etkisiz hale getirmek için zehirleme yoluna gitti. Sivillerin sunduğu zehirli kek sonucu 2 rus askerini ölürken 28 Rus askeri yoğun bakıma alındı. Rus askerlerinin ayrıca alkol zehirlenmesi de yaşadığı bildirilen açıklamayı Ukrayna yaptı.

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Harkov yakınlarındaki İzyum'da siviller, kentin büyük arazilerini acımasız top saldırılarıyla yok eden Ruslara karşı savaşıyor.

Ukrayna Savunma İstihbarat Müdürlüğü'den yapılan açıklamaya göre yerel halk 3. Rus Motorlu Tüfek Tümeni için kek pişirdi ve bu keklere zehir kattı.

Açıklamada, "Sonuç olarak iki işgalci öldürüldü, 28 işgalci ise yoğun bakıma alındı. Durumları hakkında bilgi verilecek" dendi.

    1. Motostrils Tümeni'nden 500 askerin daha "kaynağı bilinmeyen ağır alkol zehirlenmesi" nedeniyle hastanede olduğu iddia edildi.
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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme
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