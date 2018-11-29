Savaş kapıda! NATO'ya çağrı: Savaş gemilerinizi yollayın!

Alman Bild gazetesine konuşan Poroşenko gemilerin "Ukrayna'ya yardım ve güvenlik sağlamak için" gönderilmesini umduğunu söyledi. Rusya, Karadeniz ve Azov Denizi arasındaki Kerç Boğası'nda Ukrayna Donanması'na ait üç tekneye ateş açmış ve mürettebatlarını gözaltına almıştı. NATO ise, ittifak üyesi olmayna Ukrayna'ya "tam destek" açıklamasında bulundu. Bu arada Rusya lideri Vladimir Putin'de Poroşenko'yu gelecek yılki başkanlık seçimleri öncesi, aldığı desteği artırmak için denizde "provokasyon" yapmakla suçladı. Poroşenko, krizin ardından Ukrayna'nın sınır bölgelerinde 30 günlük sıkıyönetim ilan etmişti. POROŞENKO NE DEDİ?



Poroşenko Bild gazetesine verdiği demeçte, Putin'in "Azov Denizini işgal etmekten başka bir şey istemediğini" savundu. Ukrayna lideri "Almanya en yakın müttefiklerimizden biri ve NATO ülkelerinin Ukrayna'ya yardım ve güvenlik sağlamak için Azov Denizi'ne gemilerini yollamaya hazır olduğunu umuyoruz." dedi. Poroşenko ayrıca "Rusya'nın bu saldırgan politikasını kabul edemeyiz. İlk Kırım, sonra Doğu ukrayna ve şimdi de Azov Denizini istiyor. Almanya'da kendisine şunu sormalı: Durdurmazsak, Putin'in bir sonraki adımı ne olacak?" diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenber Pazartesi günkü açıklamasında Rusya'ya gözaltındaki Ukraynalı askerleri serbest bırakma çağrısında bulunmuş ve Moskova'nın "hareketlerinin sonuçlarını fark etmesi gerektiğini" söylemişti. Stoltenberg ayrıca, ittifakın bir NATO ortak ülkesi olan Ukrayna'ya "siyasi ve pratik destek" vermeye devam edeceğini vurgulamıştı. NATO henüz Poroşenko'nun son açıklaması konusunda bir yorum yapmadı. KIRIM AÇIKLARINDA NE OLDU? Ukrayna gemileri, Pazar günü Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım sahillerine doğru ilerliyordu. Ukrayna, Rus donanmasından açılan ateş sonucu altı mürettabatının yaralandığını, daha sonra da 24 mürettebatın Rusya tarafından alıkonulduğunu açıkladı. Bunun üzerine Ukrayna, Rusya tarafından her an işgal edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gerekçe göstererek 30 günlük sıkıyönetim kararı aldı. Ukrayna, Rusya'nın gemilerinin Kerç Boğazı'ndan geçişini engelleyerek Azov Denizi'ndeki iki limanını kasten bloke ettiğini söylüyor. Ele geçirilen 24 Ukraynalı askere Kırım'daki bir mahkeme tarafından iki aylık, yargılama öncesi gözaltı cezası verildi.