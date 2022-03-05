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Ukrayna'nın Lviv kentinde ilginç görüntü! Casusluk şüphelisini yakalayıp direğe bağladılar

05.03.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonları birçok şehirde devam ederken, nispeten sakin günler yaşayan Lviv'de ise dikkat çeken bir olay yaşandı. Kent sakinleri, Rusya adına casusluk yaptığı iddia edilen sivil kıyafetli bir kişiyi yakalayarak direğe bağladı.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı işgal harekatı sonrası birçok şehirde çatışmalar şiddetli şekilde sürüyor.

Operasyonlar 10'uncu günde devam ederken, Kiev ve Harkov gibi şehirlere nazaran sakin olan Lviv'den ise dikkat çeken bir haber geldi.

DARP EDİP DİREĞE BAĞLADILAR

Lviv kenti sakinleri, Rusya adına casusluk yaptığı iddia edilen sivil giyimli birini yakalayarak direğe bağladı.

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Kent meydanına yakın yerde plastik kelepçeyle elleri direğe bağlanan kişinin öncesinde darp edilmesi dikkat çekti.

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Günlerdir süren sıcak çatışmalar nedeniyle ülke genelinde bir yandan sivil direniş örgütlenirken bir yandan da Ukraynalılar düzeni sağlamak için ve Rus yanlısı olduğu düşünülen kişileri meydanlarda ağaç ve direklere bağlayarak ifşa ediyor. (İHA)

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