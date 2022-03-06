Ukrayna saflarında Rusya'ya karşı savaşmak istiyorlar! 20 bin kişi başvurdu

Rusya-Ukrayna savaşında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rusya’nın saldırılarına karşı yabancı savaşçılara kapılarını açan Ukrayna dün başvuru almaya başlamıştı. Söz konusu gelişmeyle ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

52 ÜLKEDEN YAKLAŞIK 20 BİN KİŞİ!

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba yerel basına verdiği demeçte, 52 ülkeden yaklaşık 20 bin kişinin Ukrayna saflarında Rusya’ya karşı savaşmak için başvuruda bulunduğunu açıklayarak, başvuruların hangi ülkelerden geldiğini ise belirtmedi. (İHA)



