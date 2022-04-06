Ukrayna ve Rusya arasında yeni görüşmeler olacak mı? Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna zirvesinin ardından gündeme gelen Putin-Zelenski görüşmesi hakkında konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, "Ukrayna ve Rusya liderlerini bir araya getirmek için onları cesaretlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

Çavuşoğlu ayrıca, "Ukrayna ve Rusya arasında yeni görüşmeler bekliyoruz. Görüşmelerin Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanları arasında olması muhtemel" ifadelerini kullandı.



