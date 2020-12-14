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  4. Ukrayna ve Türkiye arasında kritik anlaşma! İmzalar atıldı

Ukrayna ve Türkiye arasında kritik anlaşma! İmzalar atıldı

14.12.2020 23:05 | Son Güncelleme:
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Ukrayna ve Türkiye arasında kritik anlaşma! İmzalar atıldı

Ukrayna ve Türkiye arasında korvet ve SİHA'lar için üretim ve teknoloji paylaşımı alanında bir dizi anlaşma imzalandı. Anlaşmayla, Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın ilk kez savunma alanında doğrudan yabancı ekonomik anlaşmalar imzaladığı belirtildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, anlaşmalar Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir başkanlığındaki Türk heyetinin ziyareti kapsamında imzalandı.

HEDEF UKRAYNA DONANMASININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, bu projelerle Karadeniz'de ve Azak Denizi'nde güvenliğin artırılması için Ukrayna donanmasının güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Bunların, Ukrayna ve Türk hükümetlerinin kısa süre önce imzalamış olduğu anlaşma kapsamındaki ilk somut anlaşmalar olduğunu ifade eden Taran, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Türk teknolojileri ve yatırımları sayesinde Ukrayna savunma sanayisinin bir ivme kazanacağını umduğunu hatırlattı.

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Demir ise Türkiye ve Ukrayna'nın savunma alanında pek çok iş birliği alanı olduğunu vurgulayarak, anlaşmalardan pratik etkileşime hızlı geçişin iki taraf için faydalı sonuç vereceğinin altını çizdi.

Ayrıca Ukrayna Savunma Bakanlığının ilk kez savunma alanında doğrudan yabancı ekonomik anlaşmalar imzaladığı belirtildi. Ekim ayında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Türkiye ziyareti esnasında, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran arasında savunma sanayi projeleri kapsamında iyi niyet beyanı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran arasında Askeri Çerçeve Anlaşması imzalanmıştı. (AA)

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