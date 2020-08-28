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Ukrayna’da artan vaka sayısı, sınırları yabancılara yeniden kapattırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 28.08.2020 12:15 | Son Güncelleme

Ukrayna, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgında vaka sayısında yaşanan artış üzere yabancı ülke vatandaşlarının 1 ay süreyle ülkeye girişini yasakladı.Ukrayna, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgında vaka sayısının yeniden artış göstermesi üzerine harekete geçti.

Ukrayna’da artan vaka sayısı, sınırları yabancılara yeniden kapattırdı

Ukrayna Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, salgına yönelik alınan tedbirler doğrultusunda yabancı uyruklu vatandaşların ülkeye girişinin 1 ay süreyle durdurulduğu bildirildi.

Saat 00.00’dan itibaren başlayan yasağın 28 Eylül’e kadar yürürlükte olduğu ifade edildi. Ukrayna’da oturma izni olan, uluslararası ve insani misyonlara üye olan yabancıların karardan muaf olduğu aktarıldı.

Ukrayna’da Covid-19 salgınında son 24 saatte 2 bin 438 vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 114 bin 497’e yükseldi. Ülkede son 24 saatte 48 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı ise 2 bin 451’e ulaştı.

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