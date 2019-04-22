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Ukrayna’da seçimi kaybeden Poroşenko’dan balkonda veda konuşması

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2019 23:57 | Son Güncelleme

Ukrayna’da seçimi kaybeden Petro Poroşenko, eşi Marina Poroşenko ile birlikte balkondan halka seslendi.

Ukrayna’da seçimi kaybeden Petro Poroşenko, eşi Marina Poroşenko ile birlikte balkondan halka seslendi. Poroşenko, kendisini dinlemeye gelenleri kamerayla kayda aldı.
Ukrayna’da ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy’nin seçimlerden galip çıkmasıyla bir ay sonra koltuğu kendisine devredecek olan mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko, eşi Marina Poroşenko ile devlet başkanlığı konutundan halka seslendi. Elindeki kamerayla da halkı çeken Poroşenko, “Buraya bu kadar insanın gelmesi ne hoş. Sizin bu güzel kalbiniz, destek veren sözleriniz ve sıcak yüzünüz bana güç veriyor. Sizler harikasınız” ifadelerini kullandı.
Ukrayna’da devlet başkanlığı seçimlerinde 39 aday arasından ikinci tura kalmayı başaran mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy arasında yapılan seçimde, Zelenskiy 12 milyon 759 bin 550 oy ile toplam oyların yüzde 73’ünü alarak galip çıktı. Poroşenko ise 4 milyon 200 bin oy ile seçimi kaybetti.

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