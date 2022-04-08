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Ukraynalı belediye başkanı duyurdu! "31 bin sivili zorla Rusya’ya götürdüler"

08.04.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında sivillerle ilgili kahreden haberler gelmeye devam ederken Ukrayna'nın Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko çok çarpıcı bir açıklama yaptı. Boyçenko, 31 bin Mariupollu sivilin Rus güçleri tarafından zorla Rusya'ya götürüldüğünü belirtti. Bu insanların orada çeşitli aşağılamalara maruz kaldığını aktaran belediye başkanı, Rus yetkililerin onlara sert davrandığını, parmak izlerinin alındığını ve zorla çeşitli belgelerin imzalatıldığını anlattı.

Ukraynalı belediye başkanı duyurdu! "31 bin sivili zorla Rusya’ya götürdüler"

Rusya-Ukrayna savaşında sivillerin yaşadıkları tüm dünyanın gündeminde. Son olarak Rusların abluka altında tuttukları Mariupol ile ilgili Mariupol belediye başkanı Vadim Boyçenko tarafından dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Boyçenko, yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, 31 bin Mariupollu sivilin Rus güçlerince zorla Rusya’ya veya sözde “Donetsk Halk Cumhuriyeti"ne götürüldüğünü dile getirerek, ellerinde zorla götürülen insanların doğrulanmış listesinin bulunduğunu belirtti.

"ZORLA BELGE İMZALATILIYOR"

Bu insanların orada çeşitli aşağılamalara maruz kaldığını kaydeden Boyçenko, Rus yetkililerin onlara sert davrandığını, onların parmak izlerinin alındığını ve zorla onlara çeşitli belgelerin imzalatıldığını söyledi.

Boyçenko, ayrıca Mariupol bölgesinde sadece Berdyansk-Zaporijya insani koridorunun çalıştığını ve insanların bu güzergah üzerinden güvenli bölgelere tahliye edildiğini ifade ederek, şimdiye kadar söz konusu koridordan 95 bin Mariupollu sivilin Zaporijya’ya götürüldüğünü sözlerine ekledi.

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Rusya'nın saldırılarının devam ettiği Mariupol'daki sivillerin Ukrayna'nın güvenli bölgelerine götürülmesinde çeşitli zorluklar yaşanırken, sivilleri tahliye edecek konvoylara Rus güçleri farklı engeller çıkartıyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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