Ukraynalı yolcudan otobüs şoförüne demir çubukla saldırı

Olay, Alanya ilçesi Kestel Mahallesi’nde önceki gün saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

DEMİR ÇUBUKLA DARP

Edinilen bilgiye göre; halk otobüsü şoförü Hayrettin B., yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu bir şahıs tarafından demir çubuk ile darp edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Darp sonrası yaralanan şoför hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay ile ilgili olarak başlatılan soruşturma neticesinde olayın şüphelisi olduğu tespit edilen Ukrayna uyruklu H.I. (36), bugün yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (İHA)





