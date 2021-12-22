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Ukraynalı yolcudan otobüs şoförüne demir çubukla saldırı

22.12.2021 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Alanya ilçesinde halk otobüsü şoförü Ukrayna uyruklu yolcunun demir çubuklu saldırısına uğradı. Halk otobüsü şoförü hastanelik oldu. Saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ukraynalı yolcudan otobüs şoförüne demir çubukla saldırı

Olay, Alanya ilçesi Kestel Mahallesi’nde önceki gün saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

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DEMİR ÇUBUKLA DARP

Edinilen bilgiye göre; halk otobüsü şoförü Hayrettin B., yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu bir şahıs tarafından demir çubuk ile darp edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Darp sonrası yaralanan şoför hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay ile ilgili olarak başlatılan soruşturma neticesinde olayın şüphelisi olduğu tespit edilen Ukrayna uyruklu H.I. (36), bugün yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Gözaltı Alanya Ukrayna
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