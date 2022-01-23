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  4. Ulaşıma kar engeli! Konya'da Karaman istikameti hariç tüm yollar trafiğe kapatıldı

Ulaşıma kar engeli! Konya'da Karaman istikameti hariç tüm yollar trafiğe kapatıldı

23.01.2022 02:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurdun dört bir yanında etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle hayat olumsuz etkilenirken yol durumuyla ilgili de çeşitli haberler gelmeye devam ediyor. Konya'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Karaman istikameti hariç il ve ilçelere ulaşım sağlanamıyor. Yoğun kar nedeniyle kenti Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aksaray ve Isparta'ya bağlayan karayolları ulaşıma kapandı. Öte yandan Samsun-Ankara kara yolunda kar yağışı nedeniyle Ankara yönünde ulaşım güçlükle yapılabiliyor.

Ülke genelinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanırken pek çok yerde durma noktasına geldi. Yollar belirli bölgelerde ulaşıma kapanırken belirli bölgelerde ise yoğun çabalarla güçlükle devam ediyor. Yolda kalan araçların olduğu haberleri de geliyor. Konya'da yoğun kar nedeniyle kenti Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aksaray ve Isparta'ya bağlayan karayolları ulaşıma kapandı.

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KARAMAN İSTİKAMETİ HARİÇ KARA YOLLARI TRAFİĞE KAPATILDI

Konya'da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle Bölge trafik ekipleri tarafından Konya-Ankara, Konya-Aksaray, Konya-Antalya, Konya-Afyonkarahisar, Konya-Beyşehir ve Konya-Adana kara yollarında araç geçişi durduruldu. Kar nedeniyle saat 23.50 itibarıyla kenti Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aksaray ve Isparta'ya bağlayan karayolları ulaşıma kapanırken, Konya- Karaman yolunda ise ulaşım devam etti. Karayolları ve belediye ekipleri, yolları trafiğe açabilmek için yoğun çalışma yapıyor.

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KENT MERKEZİNDE DURUM

Öte yandan kent merkezinde de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Araçlar trafikte ilerlemekte zorlanıyor. Şehir merkezinde belediye kar küreme araçları çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kent merkezinde kar yağışı sırasında bazı vatandaşlar ise Mevlana Müzesi önünde karın tadını çıkarmaya çalıştı.

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SAMSUN-ANKARA KARA YOLUNDA ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Öte yandan Samsun-Ankara kara yolunda kar yağışı nedeniyle Ankara yönünde ulaşım güçlükle yapılabiliyor. Kent genelinde akşam başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Samsun-Ankara kara yolu Çakallı mevkisi ile Kavak ve Havza ilçelerinin Ankara yönünde kar ve sis nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları, belediye ve polis ekipleri, yolları açık tutabilmek için yoğun çaba harcıyor. Otobüs ve tırları zaman zaman bekleten bölge trafik ekipleri, araçların kontrollü geçişine izin veriyor.

YOLDA KALANLARA TÜRK KIZILAY'DAN KUMANYA

Samsun'un Havza ilçesinde kar nedeniyle zaman zaman kara yolunda bekletilen araçlarda bulunanlara Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü tarafından kumanya dağıtıldı. Samsun-Ankara kara yolu Üniversite Mahallesi mevkisinde kar nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Yollarda bekleyen sürücüler ve araçlardakilere Türk Kızılay ile Havza Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yiyecek verildi. Araçlarda bulunanlar, kumanya dağıtımında emeği geçenlere teşekkür etti. Bazı sürücülerin ise lastiklerine zincir taktıkları gözlendi.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, yolda kalan sürücülere yardımda bulunduklarını dile getirerek, "Meyve suyu ve gıda maddeleri dağıttık. Kar yağışı etkili olduğu sürece hizmetlerimize devam edeceğiz." dedi. Öte yandan kar yağışı nedeniyle bazı elektrik tellerinin kopması sonucu Havza'nın büyük kısmına elektrik verilemiyor. Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri, arızanın onarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Konya
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