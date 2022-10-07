Ülke bunu konuşuyor! Başbakan, oğlunu sekreter yaptı

Japonya'da Başbakan Kişida Fumio, 31 yaşındaki oğlu Kişida Şotaro'yu, yönetici sekreteri olarak atadı. Karar tepki çekerken atamanın, "kişinin şahsiyeti ve ön sezgileri" temel alınarak yapıldığı ifade edildi.
Başbakanlığı Ekim 2021'de üstlenen Kişida, görev döneminin birinci yılını doldururken 31 yaşındaki oğlu Kişida Şotaro'yu, yönetici sekreteri olarak atadı.
Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, atama kararının, "kişinin şahsiyeti ve ön sezgileri" temel alınarak, "doğru kişiyi doğru yere yerleştirme" düşüncesiyle verildiğini açıkladı.
Ana muhalefetin tepkisini çeken karara yönelik Halk için Demokratik Parti (Kokumin) lideri Tamaki Yuiçiro, Kişida'nın akrabalarına yönelik "kayırmacılığını gösterdiğini" söyledi.
Japon Mitsui & Co. firmasının eski çalışanı Kişida Şotaro'nun, Mart 2020'den beri, babasının ofisinde çalıştığı biliniyor.
Kaynak: AA
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