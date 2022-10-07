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Ülke bunu konuşuyor! Başbakan, oğlunu sekreter yaptı

07.10.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya, Başbakan Kişida Fumio'nın yaptığı görevlendirmeyi konuşuyor. Başbakan Kişida, 31 yaşındaki oğlu Kişida Şotaro'yu, yönetici sekreteri olarak atadı. Karar, ana muhalefetin tepkisini çekti.

Ülke bunu konuşuyor! Başbakan, oğlunu sekreter yaptı

Japonya'da Başbakan Kişida Fumio, 31 yaşındaki oğlu Kişida Şotaro'yu, yönetici sekreteri olarak atadı. Karar tepki çekerken atamanın, "kişinin şahsiyeti ve ön sezgileri" temel alınarak yapıldığı ifade edildi.

OĞLUNU ATADI

Başbakanlığı Ekim 2021'de üstlenen Kişida, görev döneminin birinci yılını doldururken 31 yaşındaki oğlu Kişida Şotaro'yu, yönetici sekreteri olarak atadı.

"KİŞİNİN ŞAHSİYETİ VE ÖN SEZGİLERİ TEMEL ALINDI"

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, atama kararının, "kişinin şahsiyeti ve ön sezgileri" temel alınarak, "doğru kişiyi doğru yere yerleştirme" düşüncesiyle verildiğini açıkladı.

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KARAR TEPKİ ÇEKTİ

Ana muhalefetin tepkisini çeken karara yönelik Halk için Demokratik Parti (Kokumin) lideri Tamaki Yuiçiro, Kişida'nın akrabalarına yönelik "kayırmacılığını gösterdiğini" söyledi.

Japon Mitsui & Co. firmasının eski çalışanı Kişida Şotaro'nun, Mart 2020'den beri, babasının ofisinde çalıştığı biliniyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Japonya
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