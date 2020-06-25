Ülke tarihinin en büyük taşlarını buldu, bir gecede zengin oldu

Tanzanyalı madenci Saniniu Laizer, geçen hafta ülkenin kuzeyinde bulunan ve değerli taş kaçakçılığına karşı sıkı bir şekilde korunan bir madende iki tanzanit taşı çıkardı.

Laizer’ın bulduğu taşlar yaklaşık bir önkol boyutunda olurken, biri 5.8 diğeri ise 9.2 kilogram olarak ölçüldü.

Bulduğu değerli taşları Maden Bakanlığına satan Laizer, karşılığında aldığı 7.74 milyar Tanzanya Şilini (yaklaşık 22 milyon 975 bin TL) ile bir gecede milyoner oldu.

DEVLET BAŞKANI MADENCİYİ TEBRİK ETTİ

Saniniu Laizer’i telefonla arayarak tebrik eden Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, “Bu küçük ölçekli madencilerin yararı ve ayrıca Tanzanya'nın zenginliğini kanıtlıyor” dedi.

Simanjiro bölgesinde bulunan Manyara’da taşları hükümete devreden Laizer ise, “Yarın büyük parti var” diyerek mutluluğunu paylaştı.

“OKUL İNŞA ETMEK İSTİYORUM"

Bundan sonraki planlarını anlatan Laizer şunları söyledi:

Bir alışveriş merkezi ve okul inşa etmek istiyorum. Bu okulu evimin yanına yapmak istiyorum. Buralarda çocuklarını okula götürmeye parası yetmeyen çok sayıda fakir insan var. Ben eğitimli değilim ama işlerin profesyonel bir şekilde yürütülmesini seviyorum. Bu yüzden çocuklarımın işi profesyonelce yürütmesini istiyorum