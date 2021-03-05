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Ülkede ölüm oranı rekor kırıyor devlet başkanı 'sızlanmayın' diyor!

05.03.2021 10:56 | Son Güncelleme:
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Ülkede ölüm oranı rekor kırıyor devlet başkanı 'sızlanmayın' diyor!

Koronavirüs salgınında ölü sayısında ikinci, vaka sayısında ise üçüncü sırada yer alan Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'dan tuhaf açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bolsonaro'nun, "Şikayet etmeyi bırakın, daha ne kadar sızlanacaksınız" sözlerine tepki yağdı.

Latin Amerika ülkelerinde koronavirüs vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artarak devam ediyor. Dünyada en çok vakanın görüldüğü üçüncü ülke olan Brezilya’da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

Bolsonaro, “Şikayet etmeyi bırakın. Bu konuda daha ne kadar sızlanacaksınız? Daha ne kadar evde kalacak ve her şeyi kapatacaksınız? Buna artık kimse dayanamıyor. Can kayıplarına üzülüyoruz ancak yine de bir çözüm bulmalıyız” dedi.

‘BREZİLYA İKİ VİRÜSLE SAVAŞIYOR’

Devlet Başkanı Bolsonaro’nun açıklamaları ülkede krize neden oldu. Sao Paulo Valisi Jaoa Doria, Bolsonaro’nun açıklamasını, “Deli bir adam. Problemlerle nasıl yüzleşeceğiz, her gün insanları ölürken izleyerek mi? Brezilya sağlık sistemi çökmek üzere. Ne yazık ki Brezilya şu anda iki virüsle savaşıyor. Koronavirüs ve Bolsonaro virüsü. Bu Brezilyalılar için gerçekten üzücü” sözleriyle eleştirdi.

İKİNCİ DALGADA ORTAYA ÇIKTI

Sao Paulo Üniversitesi’ndeki uzmanların Imperial College London ve Oxford Üniversitesi’yle birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında, koronavirüsün P1 varyantının Manaus kentinde ikinci dalga sırasında ortaya çıktığı düşünülüyor. P1 varyantı, Ocak ayında ilk olarak Manaus’tan Japonya’ya seyahat eden kişilerde tespit edilmişti. Ancak uzmanlar, varyantın Manaus kentinde Kasım ayının başlarında ortaya çıktığına inanıyor.

Brezilya’da son açıklanan verilere göre toplamda 10 milyon 796 bin 506 kişi koronavirüse yakalandı. Ülke, ABD’den sonra 261 bin 188 kişiyle en çok can kaybının yaşandığı yer olarak kayıtlara geçti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Brezilya

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