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Ülkeden çarpıcı açıklama! "Rusya'ya yönelik yaptırımları 'atlatmak' için..."

01.04.2022 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle ABD ve Avrupa Birliği tarafından Rusya’ya yönelik çok sayıda yaptırım kararı alınmıştı. Konuyla ilgili Kazakistan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Timur Süleymenov, ülkesinin, Rusya'ya yönelik yaptırımlarını "atlatmak" için bir araç olmayacağını belirtti.

Ülkeden çarpıcı açıklama! "Rusya'ya yönelik yaptırımları 'atlatmak' için..."

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların yankıları sürüyor. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Timur Süleymenov, Brüksel’e gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında Avrupalı basın kuruluşlarına açıklamalarda bulundu. Süleymenov, ABD ve AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

"KAZAKİSTAN YAPTIRIMLARI ATLATMAK İÇİN BİR ARAÇ OLMAYACAK"

Kazakistan'ın, ABD ve AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını atlatmak için bir araç olmayacağını vurgulayan Süleymenov, "Yaptırımlara uyacağız. Rusya, Belarus ve diğer ülkelerle ekonomik bir birliğin parçası olmamıza rağmen aynı zamanda uluslararası toplumun da bir parçasıyız." ifadelerini kullandı.

"AÇIKÇA İLETMEK İSTİYORUZ"

Süleymenov, ancak ekonomik çıkarları için Rusya ile ikili iş birliğini devam ettireceklerini kaydederek, "Ama biz yaptırıma tabi ürünleri ve yaptırım altındaki şahıs veya kurumların ülkemizdeki yatırımlarını kontrol etmek için elimizden geleni yapacağız. Bunu Avrupalı ortaklarımıza açıkça iletmek istiyoruz." diye konuştu.

Öte yandan Süleymenov, Rusya'ya ürün satmaya devam etmek isteyen Avrupalı şirketleri ülkesinde kabul edebileceklerini söyledi.

Süleymenov, Avrupalı yetkililerle bu konuda hemfikir olduklarına işaret ederek, "Bu yüzden bu şirketleri Kazakistan'a getirmek için çaba göstereceğiz." dedi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Kazakistan Rusya
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