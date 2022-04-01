Ülkeden çarpıcı açıklama! "Rusya'ya yönelik yaptırımları 'atlatmak' için..."

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların yankıları sürüyor. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Timur Süleymenov, Brüksel’e gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında Avrupalı basın kuruluşlarına açıklamalarda bulundu. Süleymenov, ABD ve AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

"KAZAKİSTAN YAPTIRIMLARI ATLATMAK İÇİN BİR ARAÇ OLMAYACAK"

Kazakistan'ın, ABD ve AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını atlatmak için bir araç olmayacağını vurgulayan Süleymenov, "Yaptırımlara uyacağız. Rusya, Belarus ve diğer ülkelerle ekonomik bir birliğin parçası olmamıza rağmen aynı zamanda uluslararası toplumun da bir parçasıyız." ifadelerini kullandı.

"AÇIKÇA İLETMEK İSTİYORUZ"

Süleymenov, ancak ekonomik çıkarları için Rusya ile ikili iş birliğini devam ettireceklerini kaydederek, "Ama biz yaptırıma tabi ürünleri ve yaptırım altındaki şahıs veya kurumların ülkemizdeki yatırımlarını kontrol etmek için elimizden geleni yapacağız. Bunu Avrupalı ortaklarımıza açıkça iletmek istiyoruz." diye konuştu.

Öte yandan Süleymenov, Rusya'ya ürün satmaya devam etmek isteyen Avrupalı şirketleri ülkesinde kabul edebileceklerini söyledi.

Süleymenov, Avrupalı yetkililerle bu konuda hemfikir olduklarına işaret ederek, "Bu yüzden bu şirketleri Kazakistan'a getirmek için çaba göstereceğiz." dedi. (AA)

