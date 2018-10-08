Ülkelerin askeri uçak güçleri belli oldu! Listede Türkiye de var

Ülkelerin savaş uçağı güçlerinin kıyaslandığı dev listeye Türkiye de girdi. Ülkemiz çok konuşulan listede bakın kaçıncı sırada yer aldı?
Askeri uçak gücü sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?
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100- Namibya 99- Tanzanya 98- Çad
2 / 34
97- Macaristan 96- Kongo 95- Honduras
3 / 34
94- Botsvana 93- Uganda 92- Slovakya
4 / 34
91- Uruguay 90- Yeni Zelanda 89- El Salvador
5 / 34
88- Gürcistan 87- Lübnan 86- Dominik
6 / 34
85- Ermenistan 84- Türkmenistan 83- Bolivya
7 / 34
82- Hırvatistan 81- Bulgaristan 80- Sri Lanka
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79- Küba 78- Kuveyt 77- Etiyopya
9 / 34
76- Zimbabve 75- Portekiz 74- Katar
10 / 34
73- Bahreyn 72- Çekya 71- Sırbistan
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70- Zambiya 69- Danimarka 68- Libya
12 / 34
67- Ekvador 66- Avusturya 65- Nijerya
13 / 34
64- Umman 63- Norveç 62- Azerbaycan
14 / 34
61- Romanya 60- Kenya 59- Tunus
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58- Finlanda 57- Filipinler 56- Belçika
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55- Hollanda 54- İsviçre 53- Yemen
17 / 34
52- Bangladeş 51- Özbekistan 50- Malezya
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49- Sudan 48- Belarus 47- Afganistan
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46- İsveç 45- Güney Afrika 44- Kazakistan
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49- Sudan 48- Belarus 47- Afganistan
21 / 34
40- Ürdün 39- Arjantin 38- Myanmar
22 / 34
37- Peru 36- Venezuela 35- Angola
23 / 34
34- Vietnam 33- Fas 32- Irak
24 / 34
31- Kanada 30- Suriye 29- Polonya
25 / 34
28- Avustralya 27- Endonezya 26- Meksika
26 / 34
25- Kolombiya 24- İran 23- İspanya
27 / 34
22- Cezayir 21- Birleşik Arap Emirlikleri 20- Tayland
28 / 34
19- Yunanistan 18- İsrail 17- Almanya
29 / 34
16- Brezilya 15- İtalya 14- İngiltere
30 / 34
13- Tayvan 12- Suudi Arabistan 11- Kuzey Kore
32 / 34
9- Mısır 8- Fransa 7- Pakistan
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6- Japonya 5- Güney Kore 4- Hindistan
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3- Çin 2- Rusya 1- ABD
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