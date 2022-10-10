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"Ülkemde ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum" Benzin almak için saatlerce kuyrukta beklediler! Tartışmalar, kavgalar...

10.10.2022 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'daki benzin istasyonların tedarik sıkıntısı yaşanmaya devam ediyor. Son olarak ülkenin Goussainville kentinde bir benzin istasyonunda vatandaşlar akaryakıt almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Akaryakıt alımı sırasında müşterilerin sık sık tartışma yaşadığı ve kavga ettiği de belirtildi. Öte yandan benzin istasyonunda akaryakıt almak için sırada bekleyenlerden bir kişi "Fransa'da ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum" ifadelerini kullandı.

"Ülkemde ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum" Benzin almak için saatlerce kuyrukta beklediler! Tartışmalar, kavgalar...

Fransa'daki benzin istasyonlarındaki akaryakıt tedarik sıkıntısı sürüyor. Ülkeden, akaryakıt tedarik krizi nedeniyle vatandaşların benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşturduğuna dair görüntüler gelmeye de devam ediyor. Son görüntüler ise Goussainville'den geldi.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Benzin istasyonlarının yaklaşık yüzde 30 kadarında akaryakıt tedarik sıkıntısı yaşanması nedeniyle Goussainville'de birçok mağazanın bulunduğu bir alanda yer alan benzin istasyonunun önünde uzun kuyruklar oluştu.

İsmini ve soyadını vermek istemeyen benzin istasyonu çalışanı, AA muhabirine, kentin tüm benzin istasyonlarının kapalı olduğunu, yerel saatle 15.00'te kendi benzin istasyonlarına akaryakıt teslimatı gerçekleştiğini ifade etti.

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TARTIŞANLAR VE KAVGA EDENLER VAR

O saatten bu yana herhangi bir taşkınlığın yaşanmaması adına polislerin trafiği düzenlediğini anlatan çalışan, müşteriler arasında akaryakıt alımı sırasında tartışan ve kavga edenler de olduğunu kaydetti.

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Benzinlik çalışanı, bir günde kazançlarını 3'e katladıklarını vurguladı.

Müşteriler bu istasyondan akaryakıt alabilmek için ortalama 1,5 saat bekledi.

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"FRANSA'DA İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYLER KARŞILAŞIYORUM"

Kuyrukta bekleyenlerden Tony ve Marie, Arnouville'den akaryakıt almak için birlikte geldiklerini ve uzun süredir beklediklerini anlattı.

Marie, Fransa'da ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığının altını çizdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Akaryakıt
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