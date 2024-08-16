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  4. Ülkenin sol ciğeri yanıyor… Bakanlık uyardı! Önümüzdeki 3 günü işaret etti

Ülkenin sol ciğeri yanıyor… Bakanlık uyardı! Önümüzdeki 3 günü işaret etti

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
16.08.2024 10:47
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Yurdun dört bir yanında orman yangınları devam ederken, bir yanda söndürme çalışmaları da son hızla devam ediyor. Dün Çanakkale, Bolu ve İzmir'de başlayan yangınlar hakkında açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, önümüzde 3 gün için meteorolojik uyarıda bulundu.

Ülkenin sol ciğeri yanıyor… Bakanlık uyardı! Önümüzdeki 3 günü işaret etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ege ve Marmara bölgelerinde başlayan ve söndürme çalışmaları devam eden orman yangınları hakkında açıklamada bulundu. Çanakkale’deki yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Bakan Yumaklı, meteorolojik verilerden faydalanarak, önümüzdeki 3 günün yüksek risk olduğunu ifade etti.

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‘‘NEMİN DÜŞÜK OLMASI VE YÜKSEK RÜZGARLA BİRLİKTE YANGIN BÜYÜDÜ’’

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada şunlara değindi:

‘‘Çalışmalar iyiye gidiyor. Bu mücadele meyvesini verdi ve Çanakkale yangının kontrol altına alındığını belirtmek istiyorum.
Manisa'daki yangın kırsal alandan başlayıp orman alanına geçmişti. Bölgeden 8 km ötede yeni bir yangın başladı. Nemin düşük olması ve yüksek rüzgarla birlikte burada da yangın büyüdü. Arkadaşlarımız yangınlar mücadele ediyor.
Orada da gece boyunca yangına müdahale edildi. Kısmen kontrol altına alındı ancak gün içinde güzel haberi vereceğiz. Diğer yangın Bolu'daydi. İlk andan itibaren 8 helikopter ve 536 personel sevk edildi. Günün ağarmasıyla birlikte takviye devam ediyor. Orayla ilgili çalışmalar iyiye gidiyor. Biraz da bitki örtüsünün farklı olması sebebiyle çıkan yangınla görünün arasında fark var. Ben de birazdan Bolu'ya geçmiş olacağım.
İzmir Karşıyaka'daki yangına arkadaşlarımızın müdahalesi devam ediyor. Gün içinde bilgi vereceğim.’’

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‘‘3 GÜN İÇİN ALARMDAYIZ’’

Meteorolojik veriler 3 günde yüksek risk olduğunu vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ‘Biz tüm kamu kuruluşlarımız olarak bu 3 gün için alarmdayız. Düşük nem, yüksek rüzgar ve hava sıcaklığı... Bunlar yangın oluşması için ortam oluşturan unsurlar’’ diyerek yangının büyümesinin nedenlerini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Çanakkale
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