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Ulus Pazarı'nın eski halinden eser yok! Edirne esnafından Bulgarlar için PCR testi kampanyası

28.01.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgaristan vatandaşlarından ülkelerine dönüşte PCR testi istenmesi sebebiyle, Bulgaristan vatandaşları Edirne’ye gelmeyince esnaf kampanya başlattı. Bin TL ve üzeri alışverişlerde PCR test ücretini kent esnafı karşılayacak. PCR zorunluluğu başlayınca Edirne’ye gelen Bulgaristan vatandaşlarının sayısı yok denecek kadar azaldı. PCR zorunluluğu öncesi Edirne’ye akın eden Bulgaristan vatandaşları Ulus Pazarı'nda adeta adım atacak yer bırakmıyordu. Ulus Pazarı son ayların en sakin günlerini yaşıyor.

Ulus Pazarı'nın eski halinden eser yok! Edirne esnafından Bulgarlar için PCR testi kampanyası

Bulgaristan’da artan koronavirüs vakalarının ardından Bulgaristan Sağlık Bakanlığı yeni tedbirler aldı. Bulgaristan’a giriş yapacak kişilerin geçerli aşı sertifikası veya hastalığı geçirdiğine dair belge ve en geç 72 saat öncesinden yapılmış negatif PCR testi ibraz etmeleri gerekiyor.

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PCR ücretinin maliyetinden dolayı Bulgaristan vatandaşları Edirne’ye gelmeyince kent esnafı, kampanya başlattı. Bin TL ve üzeri alışverişlerde PCR test ücretini karşılayacaklarını açıklayan Edirne esnafından Ahmet Ezer, Bulgaristan vatandaşlarının PCR testi nedeniyle Edirne’ye gelmediklerini bu kampanyanın olumlu olacağını düşündüğünü söyledi. Ezer, Türk vatandaşlarına da aldıkları ürünlerde yüzde 15 indirim uygulayacaklarına değindi.

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ESKİ HALİNDEN ESER YOK

PCR zorunluluğu başlayınca Edirne’ye gelen Bulgaristan vatandaşlarının sayısı yok denecek kadar azaldı. PCR zorunluluğu öncesi Edirne’ye akın eden Bulgaristan vatandaşları Ulus Pazarında adeta adım atacak yer bırakmıyordu. Ulus Pazarı son ayların en sakin gününü yaşadı.

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YÜZDE 99'U BULGARLARDI

Pazarcı esnafı Mehmet Yıldırım, müşterilerinin yüzde 99’unu Bulgaristan vatandaşlarının oluşturduğunu ancak Bulgaristan vatandaşları artık gelmeyince pazarın boş kaldığını söyledi. Bir başka pazarcı esnafı Gökhan Filibeli de, işlerinin çok durgun olduğunu ifade etti.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Edirne PCR testi
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