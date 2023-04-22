Uluslararası bir operasyonla ameliyat edilmişti! Noor Jehan adlı fil öldü

Hayvan refahı için çalışan Dört Pati (Four Paws) sivil toplum kuruluşunun önderliğinde uluslararası veterinerlerden oluşan bir ekip, Pakistan’ın Karaçi kentine giderek uzun süredir hasta olan Noor Jehan’ı muayene etti.

Detaylı tıbbi muayene ve ultrason sonrasında Noor'un karnında organlarını etkileyen büyük bir hematom, leğen kemiğinde kırık ve o bölgede büyüyen bir apsesi olduğu teşhisi konuldu. Ekip, filin ciddi durumunun nedenini belirledikten sonra, acı çeken filin derhal rahatlamasını sağlamak için ilaçlar, vitaminler, ağrı kesiciler ve hidroterapi uyguladı.

Karaçi’deki yerel uzmanlarla birlikte 6 Nisan’da başarılı bir şekilde ameliyat edilen Noor Jehan, nekahet döneminde 13 Nisan’da bir kaza geçirdi. Kaza sonrasında ayağa kalkamayan Noor, yetkililerin tüm çabalarına rağmen bugün hayata veda etti. (DHA)

