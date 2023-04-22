HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Uluslararası bir operasyonla ameliyat edilmişti! Noor Jehan adlı fil öldü

Uluslararası bir operasyonla ameliyat edilmişti! Noor Jehan adlı fil öldü

22.04.2023 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan’da birden fazla rahatsızlık sebebiyle uluslararası veterinerlerden oluşan bir ekip tarafından 6 Nisan’da başarılı bir şekilde ameliyat edilen Noor Jehan adlı fil, 13 Nisan’da geçirdiği kaza sonrasında bir daha ayağa kalkamayarak bugün hayata veda etti.

Uluslararası bir operasyonla ameliyat edilmişti! Noor Jehan adlı fil öldü

Hayvan refahı için çalışan Dört Pati (Four Paws) sivil toplum kuruluşunun önderliğinde uluslararası veterinerlerden oluşan bir ekip, Pakistan’ın Karaçi kentine giderek uzun süredir hasta olan Noor Jehan’ı muayene etti.

ff

Detaylı tıbbi muayene ve ultrason sonrasında Noor'un karnında organlarını etkileyen büyük bir hematom, leğen kemiğinde kırık ve o bölgede büyüyen bir apsesi olduğu teşhisi konuldu. Ekip, filin ciddi durumunun nedenini belirledikten sonra, acı çeken filin derhal rahatlamasını sağlamak için ilaçlar, vitaminler, ağrı kesiciler ve hidroterapi uyguladı.

Karaçi’deki yerel uzmanlarla birlikte 6 Nisan’da başarılı bir şekilde ameliyat edilen Noor Jehan, nekahet döneminde 13 Nisan’da bir kaza geçirdi. Kaza sonrasında ayağa kalkamayan Noor, yetkililerin tüm çabalarına rağmen bugün hayata veda etti. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya'dan Almanya'ya misilleme! Kararı büyükelçiye ilettilerRusya'dan Almanya'ya misilleme! Kararı büyükelçiye ilettiler
Gözü gibi baktı, 150 bin lira masraf yaptı! 1962 model aracına istediği fiyat dudak uçuklattıGözü gibi baktı, 150 bin lira masraf yaptı! 1962 model aracına istediği fiyat dudak uçuklattı
‘Videoyu gören ağlıyor’ 16 yaşındaki gence işkence yapıp serbest kaldılar!‘Videoyu gören ağlıyor’ 16 yaşındaki gence işkence yapıp serbest kaldılar!
Anahtar Kelimeler:
fil

En Çok Okunan Haberler

Yüzde 25 olan kira artış sınırı için beklenen açıklama geldi! Süre uzatılacak...

Yüzde 25 olan kira artış sınırı için beklenen açıklama geldi! Süre uzatılacak...

Aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera da var! Dudak uçuklatan vurgun

Aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera da var! Dudak uçuklatan vurgun

Altın fiyatları için çok net tarih! ‘Türk Lirası’ detayı…

Altın fiyatları için çok net tarih! ‘Türk Lirası’ detayı…

Çin ordusuna emir verildi! Dünyayı korkutan tarih

Çin ordusuna emir verildi! Dünyayı korkutan tarih

Kesin otopsi raporu ortaya çıktı: Cinsel saldırı...

Kesin otopsi raporu ortaya çıktı: Cinsel saldırı...

AK Parti seçim bürolarına saldırıda 'organize suç örgütü' detayı!

AK Parti seçim bürolarına saldırıda 'organize suç örgütü' detayı!

İlginizi Çekebilir

Aylardır süren ihaneti bebek telsizi ele verdi

Aylardır süren ihaneti bebek telsizi ele verdi

Tepki yağdı! Geleneksel 4 bin TL ödüllü kedi öldürme yarışması...

Tepki yağdı! Geleneksel 4 bin TL ödüllü kedi öldürme yarışması...

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Kocasına tasma takip sinemaya getirdi! Görenler şaşkınlıkla izledi

Kocasına tasma takip sinemaya getirdi! Görenler şaşkınlıkla izledi

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.