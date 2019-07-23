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Uluslararası Mitiga Havalimanı'nda seferler yeniden başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 11:48 | Son Güncelleme

Roket düşmesinin ardından seferlerin durdurulduğu Trablus'taki Mitiga Havalimanı uçuşlara yeniden açıldı

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havalimanı'na roket isabet etmesi nedeniyle askıya alınan uçuşların yeniden başladığı bildirildi.

Mitiga Havalimanı yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün akşamdan bu yana kapalı havalimanında seferlerin tekrar başladığı belirtildi.

Öte yandan, Libya'dan hareket edecek hac kafilelerinin de havalimanına yöneldiği aktarıldı.

Yoğun çatışmalara sahne olan Libya'nın başkenti Trablus'ta, dün akşam kaynağı bilinmeyen roketlerin havalimanına düşmesi sebebiyle uçuşlar askıya alınmıştı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Hafter güçlerine ait uçaklar daha önce pek çok kez, başkente yönelik saldırılar kapsamında havalimanını vurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Libya Trablus Uluslararası Mitiga Havalimanı

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