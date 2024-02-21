Uluslararası Uzay İstasyonu nerede, kaç km yukarıda? Uluslararası Uzay İstasyonu büyüklüğü ve maliyeti

Uzayda insanların yaşayıp yaşayamayacağı konusunda çeşitli bilimsel araştırmalar ve deneyler yapılmaktadır. Uzay boşluğunda yapılan bu bilimsel çalışmaların yapıldığı bölge, uzay istasyonu olarak bilinmektedir. Uluslararası Uzay İstasyonu da deneylerin yapılmasına olanak tanıyan bir platform olup, güneş panelleri ve basınçlı modüller ile dayanak sağlayıcı dış iskelet yapılarından oluşmaktadır. Bu platform aynı zamanda uzay üssü olarak da tanımlanmaktadır.

Uluslararası Uzay İstasyonu nerede?

İngilizce ismiyle International Space Station olarak da bilinen bu uzay istasyonu, konum olarak dünyanın yörüngesinde yer almaktadır. Uzay istasyonları bir başka deyişle uzay limanları, çoğunlukla belirli bir uzaklıkta dünya etrafında bulunur. Yapay uydu çeşitleri arasında bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu’na ülkemizden giden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’dır. Dünya yörüngesinde bulunan yapay uydular arasında en büyüğü olma özelliğini elinde bulunduran Uluslararası Uzay İstasyonu, alçak dünya yörüngesinde konumlanmaktadır.

Uluslararası Uzay İstasyonu kaç km yukarıda?

Uluslararası Uzay İstasyonu, astronotların çeşitli deneyler ve çalışmalar yapmaları için gönderildiği bir uzay üssü olarak karşımıza çıkmaktadır. 5 farklı uzay kurumu tarafından oluşturulan bu uzay üssü, pek çok ülkenin kullanımına da açık olma özelliğini elinde bulundurmaktadır. Bu noktada Uluslararası Uzay İstasyonu dünyaya kaç km konusu gündeme gelebilir. Bu uzay istasyonu ortalama 408 kilometre ile 418 kilometre arasında bir yüksekliğe sahiptir. Dünyanın yörüngesinde yer alan bu uzay üssünün zaman içerisinde bu belirtilen yüksekliği değişebilmektedir.

Uluslararası Uzay İstasyonu nasıl fırlatıldı?

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun bulunduğu alanda yerçekimi tamamen sıfır olmadığından istasyon dünyanın yörüngesinde hareket hâlinde olmaktadır. Toplamda 5 farklı uzay kuruluşunun bir araya gelmesiyle meydana gelen bu istasyonun ilk bölümü 1998 senesinde uzaya fırlatılmıştır. Rus yapımı Soyuz roketi kullanılarak uzaya fırlatılan bu uzay limanı, günümüze kadar yapılmış ve üzerinde insan bulundurulmuş 9. uzay istasyonu olma özelliğini taşımaktadır. Bu bağlamda dünyanın yörüngesinde konumlanan bu uzay üssü ile ilgili Uluslararası Uzay İstasyonu kaç km hızla gidiyor konusu karşımıza çıkabilir. Bu istasyon saatte 28 bin km hızla gitmektedir.

Uluslararası Uzay İstasyonu büyüklüğü ve maliyeti

Uzayda gerek bilimsel gerekse teknik çalışmaların yapılmasına fırsat sunan ve dünya yörüngesinde yer alan en büyük yapay uydu olma özelliğine sahip olan Uluslararası Uzay İstasyonu, Rus Uzay İstasyonu olarak tabir edilen Mir uzay üssünden yaklaşık olarak 4 kat daha büyük bir alanı kapsamaktadır. Bu noktada Uluslararası Uzay İstasyonu büyüklüğü, bir futbol sahası büyüklüğüne eş değer olmaktadır. Bu istasyonun uzunluğu ise ortalama 108 metre civarındadır. Astronomi, fizik, meteoroloji, kimya gibi birçok farklı dalda bilimsel çalışma yapma fırsatı sunmaktadır. Uluslararası Uzay İstasyonu maliyeti ise 150 milyar dolar olarak karşımıza çıkmaktadır.





