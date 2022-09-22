Ümit Özdağ, AK Parti'nin önemli isimlerine sert sözlerle yüklendi! DEVA Partisinin önemli ismi 'Faşist' göndermesiyle savundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AK Partili bazı isimlerin; Müslüman ülkelerdeki Yahudi toplulukları ve hahamları desteklemek için faaliyet gösteren İslam Ülkelerindeki Hahamlar Birliği (ARIS) Yönetim Kurulu Başkanı olan haham Mendy Chitrik ile fotoğraflarını paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Mendy Chitrik ile olan fotoğraflarını paylaşan Özdağ, "Bana mutluluğun tanımını yapabilir misin? Bu fotoğraflardan daha güzel mutluluk tanımı yapabilecek bir şey zor bulunur." ifadelerine yer verdi.

DEVA PARTİLİ YENEROĞLU'NDAN TEPKİ

Özdağ'ın paylaşımı gündem yaratırken, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun tepkisi dikkat çekti.

Özdağ'ın paylaşımını alıntılayan Yeneroğlu, şu ifadeleri kullandı;

"Yerli veya yabancı tüm faşistlerin özünde farklı olana düşmanlık vardır.Avrupa'daki faşistler Türk ve İslam düşmanlığında mahirdirler.

Bizde Türk olmayan herkese düşmanlık etmeyi görev sayan faşistlerin antisemit klişeleri kullanmasına da sık rastlanır. Bir örneği..."



