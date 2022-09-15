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Bakan Soylu'dan Ümit Özdağ'ın 'küfürleşme' açıklamalarına yanıt! 'Velev ki böyle bir hata işlemiş olalım, ben özür dilerim'

15.09.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda küfürleştiklerini öne sürmüştü. Bakan Soylu, Özdağ'ın söz konusu iddiasıyla ilgili ilk kez konuştu. "Bizim ağzımıza küfür yakışmaz" diyen Soylu, görüşmeye dair ayrıntıları anlattı.

Bakan Soylu'dan Ümit Özdağ'ın 'küfürleşme' açıklamalarına yanıt! 'Velev ki böyle bir hata işlemiş olalım, ben özür dilerim'

Bakan Soylu, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın küfürleşme açıklamasına yanıt verdi. "Velev ki böyle bir hata işlemiş olalım, ben özür dilerim" diye konuşan Soylu, görüşmede Özdağ'ın konuşma tonunu değiştirdiğini, bunun üzerine kendisinin televizyonlarda, kamuoyuna açık olarak söylediği sözleri söylediğini ifade etti.

ÖZDAĞ: "GÖRELİM YÜREĞİNİ KORKAK İFTİRACI"

Ümit Özdağ Twitter gönderisinde şu ifadelere yer vermişti:

"Süleyman Soylu biraz önce telefonda benim sana iftira attırma mesajı atmam üzerine senin başlattığın bir küfürleşme yaşadık. Karşıma çıkacağını söyledin. Hadi bakalım. Yeri ve zamanı sen belirle. En son ben belirlediğim zaman kaçmıştın. Hadi görelim yüreğini korkak iftiracı."

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"BİZİM AĞZIMIZA KÜFÜR YAKIŞMAZ"

Bakan Soylu ise Özdağ'ın açıklamalarıyla ilgili şunları söyledi:

"Bizim işimiz budur. Birçok iftirayla, yalanla ve birçok tacizle, tehditle karşı karşıya kalabiliriz, bu bir. İkincisi, bizim ağzımıza küfür yakışmaz, doğru da değil. Biz sadece ülkemizi yönetmek için çaba sarf eden insanlar değiliz, aynı zamanda bizden sonraki gelecek nesillere de bir model olmak durumundayız.

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"VELEV Kİ BÖYLE BİR HATA İŞLEMİŞ OLALIM, BEN ÖZÜR DİLERİM"

Üçüncüsü, velev ki böyle bir hata işlemiş olalım. Kişi ne kadar pespaye olursa olsun, ne kadar aşağılık olursa olsun, velev ki böyle bir hata işlemiş olalım, ben özür dilerim. Ama böyle bir şey söz konusu değil.

"MESAJDA TEHDİT, TACİZ VE İFTİRA VAR"

Şöyle bir durum: İsimsiz, bilmediğim telefondan bilmediğim telefondan, geçen hafta Mardin'de arabada 6-7 arkadaşla Mazıdağı'na giderken bir mesaj geldi. Mesajda tehdit var, taciz var ve iftira var. Kim olduğunu da bilmiyorum.

"KONUŞMA TONUNU DEĞİŞTİRDİ, TELEVİZYONLARDA SÖYLEDİĞİM SÖZLERİ SÖYLEDİM"

Telefon açtım, 'Siz kimsiniz' dedim, kendini tanıttı. 'Bu mesajlar ayıp değil mi, yakışıyor mu?' Ondan sonra konuşma tonunu değiştirdi. Değiştirince ben de daha önce televizyonlarda söylediğim, kamuoyuna açık olarak söylediğim sözleri söyledim. Onun dışında başka bir söz söylemedim. Telefonu da kapattım zaten."

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