Bakan Soylu'dan Ümit Özdağ'ın 'küfürleşme' açıklamalarına yanıt! 'Velev ki böyle bir hata işlemiş olalım, ben özür dilerim'

Bakan Soylu, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın küfürleşme açıklamasına yanıt verdi. "Velev ki böyle bir hata işlemiş olalım, ben özür dilerim" diye konuşan Soylu, görüşmede Özdağ'ın konuşma tonunu değiştirdiğini, bunun üzerine kendisinin televizyonlarda, kamuoyuna açık olarak söylediği sözleri söylediğini ifade etti.
Ümit Özdağ Twitter gönderisinde şu ifadelere yer vermişti:
"Süleyman Soylu biraz önce telefonda benim sana iftira attırma mesajı atmam üzerine senin başlattığın bir küfürleşme yaşadık. Karşıma çıkacağını söyledin. Hadi bakalım. Yeri ve zamanı sen belirle. En son ben belirlediğim zaman kaçmıştın. Hadi görelim yüreğini korkak iftiracı."
Bakan Soylu ise Özdağ'ın açıklamalarıyla ilgili şunları söyledi:
"Bizim işimiz budur. Birçok iftirayla, yalanla ve birçok tacizle, tehditle karşı karşıya kalabiliriz, bu bir. İkincisi, bizim ağzımıza küfür yakışmaz, doğru da değil. Biz sadece ülkemizi yönetmek için çaba sarf eden insanlar değiliz, aynı zamanda bizden sonraki gelecek nesillere de bir model olmak durumundayız.
Üçüncüsü, velev ki böyle bir hata işlemiş olalım. Kişi ne kadar pespaye olursa olsun, ne kadar aşağılık olursa olsun, velev ki böyle bir hata işlemiş olalım, ben özür dilerim. Ama böyle bir şey söz konusu değil.
Şöyle bir durum: İsimsiz, bilmediğim telefondan bilmediğim telefondan, geçen hafta Mardin'de arabada 6-7 arkadaşla Mazıdağı'na giderken bir mesaj geldi. Mesajda tehdit var, taciz var ve iftira var. Kim olduğunu da bilmiyorum.
Telefon açtım, 'Siz kimsiniz' dedim, kendini tanıttı. 'Bu mesajlar ayıp değil mi, yakışıyor mu?' Ondan sonra konuşma tonunu değiştirdi. Değiştirince ben de daha önce televizyonlarda söylediğim, kamuoyuna açık olarak söylediğim sözleri söyledim. Onun dışında başka bir söz söylemedim. Telefonu da kapattım zaten."