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Ümit Özdağ'dan 'düello' çıkışı: "Süleyman Soylu'yu dövmeye gitmiştim, tek başına meydan okumaya çıkmadı"

19.03.2024 16:33
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Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Hayvandan aşağı bir adamdır, Soros çocuğudur" dediği Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Soylu'yu "düelloya" davet edip İçişleri Bakanlığının önüne gitmişti. Bakanlığın önüne gidişinin nedenini açıklayan Ümit Özdağ, "Tek başına çıkıp meydan okusaydı onu döverdim" dedi.

Ümit Özdağ'dan 'düello' çıkışı: "Süleyman Soylu'yu dövmeye gitmiştim, tek başına meydan okumaya çıkmadı"

Geçtiğimiz yıl yayımlanan 'Sessiz İstila' belgeseli Süleyman Soylu ile Ümit Özdağ arasında ipleri germişti. Soylu'nun kendisi hakkındaki sözleri üzerine İçişleri Bakanlığı önüne giden Ümit Özdağ, yaşanan gerginlikle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

"BEN BUNU O HAKİME SÖYLESEM BENİ İÇERİ ATAR"

Medyascope'tan Ruşen Çakır'a konuşan Özdağ, Soylu’nun Antalya’da Göç İdaresi’nin bir konuşmasında kendisine hakaret ettiğini söyledi. Bu durumun kendisine parlamentoda sorulduğunu, sözlerden haberinin olmadığını belirten Özdağ şunları ekledi:

“Okudum, gerçekten çok ağır hakaret. Mahkemeye gittim, Mahkeme beraat verdi. Ben bunu o hakime söylesem, beni içeri atar. Bakan konumundaki kişi bana hakaret edemez.

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"KİMSE BENİ ANNEME KÜFÜR EDEMEZ"

Sonra, çıktı bir televizyon programında tekrar hakaret etti. Onun üzerine ben de bir basın toplantısı yaptım, ‘Silahsız geliyorum’ dedim. Eğer İçişleri Bakanlığı’nın önüne tek başına çıkıp meydan okusaydı, ben de onu döverdim. Ben de bunun için gittim. Kimse benim anneme küfür edemez. Benim annem avukat, 84 yaşında.

"SOROS'UN PROJESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDEN SORUMLU OLAN DA KENDİSİ"

Sizin elinizde devletin bütün belgeleri var. ‘Soros çocuğu’ diyor. Soros, ‘Suriyeliler, Türkiye’de kalsın’ diyor. Ben Suriyelilerin gitmesi için çalışıyorum, Soros’un projesinin gerçekleştirilmesinden sorumlu olan da Süleyman Soylu’nun kendisi.”

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Ümit Özdağ
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