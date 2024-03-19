Ümit Özdağ'dan 'düello' çıkışı: "Süleyman Soylu'yu dövmeye gitmiştim, tek başına meydan okumaya çıkmadı"

Geçtiğimiz yıl yayımlanan 'Sessiz İstila' belgeseli Süleyman Soylu ile Ümit Özdağ arasında ipleri germişti. Soylu'nun kendisi hakkındaki sözleri üzerine İçişleri Bakanlığı önüne giden Ümit Özdağ, yaşanan gerginlikle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
Medyascope'tan Ruşen Çakır'a konuşan Özdağ, Soylu’nun Antalya’da Göç İdaresi’nin bir konuşmasında kendisine hakaret ettiğini söyledi. Bu durumun kendisine parlamentoda sorulduğunu, sözlerden haberinin olmadığını belirten Özdağ şunları ekledi:
“Okudum, gerçekten çok ağır hakaret. Mahkemeye gittim, Mahkeme beraat verdi. Ben bunu o hakime söylesem, beni içeri atar. Bakan konumundaki kişi bana hakaret edemez.
Sonra, çıktı bir televizyon programında tekrar hakaret etti. Onun üzerine ben de bir basın toplantısı yaptım, ‘Silahsız geliyorum’ dedim. Eğer İçişleri Bakanlığı’nın önüne tek başına çıkıp meydan okusaydı, ben de onu döverdim. Ben de bunun için gittim. Kimse benim anneme küfür edemez. Benim annem avukat, 84 yaşında.
Sizin elinizde devletin bütün belgeleri var. ‘Soros çocuğu’ diyor. Soros, ‘Suriyeliler, Türkiye’de kalsın’ diyor. Ben Suriyelilerin gitmesi için çalışıyorum, Soros’un projesinin gerçekleştirilmesinden sorumlu olan da Süleyman Soylu’nun kendisi.”