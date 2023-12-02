Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı! İlk açıklama geldi: Beni hapse atarak korkutamazsınız

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, soruşturma açıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Özdağ hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

Özdağ, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak karara tepki gösterdi.

“BENİ HAPSE ATMAKLA KORKUTAMAZSINIZ”

“Türkiye’de 13 milyon sığınmacı ve kaçak var. Bunlara on milyarlarca dolar harcadık ve harcıyoruz” diyen Özdağ, “Erdoğan’ın yanlış politikalarından dolayı ülkemizde emperyalizmin her an istismar edebileceği bir sosyolojik yapı oluştu. Göç enflasyonu azdırdı, pahalılığı ve işsizliği artırdı. Sınırlarımız delik deşik oldu. Gençlerimiz uyuşturucu batağında. Bir çok gencimiz sığınmacılar tarafından öldürüldü.

Suriyeliler Türklerden 3 kat hızlı artıyor. Bunları söylemek ve 13 milyon sığınmacı ve kaçağı geri yollamak için siyasi mücadeleye devam edeceğiz. Beni hapse atmakla korkutamazsınız. Bu güzel ülkenin Lübnan ve Suriye olmaması için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.





