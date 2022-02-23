Ümit Özdağ'ın iddiası çok konuşulacak! 'Suriyeliler işyerlerini basıyor! Teksas'a döndü...'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ; 'Suriyeliler, İstanbul'u Teksas'a çevirdi' diyerek paylaştı. İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde Suriyeli kişiler, bir marketi soydu. Kalabalık grubun o görüntüleri de ortaya çıktı. Ümit Özdağ; kamera görüntülerine rağmen zanlıların yakalanamadığını belirtti.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN TEPKİ! 'SURİYELİLER İŞYERLERİNİ BASIYOR'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından o görüntüleri paylaşarak hükümetin göçmen politikasını eleştirdi.

'İSTANBUL TEKSAS'A DÖNDÜ'

'İstanbul Bahçelievler'de Suriyeli çeteler, gözüne kestirdikleri işyerlerini basıp silahlı soygunlar yapıyor. Kamera görüntülerine rağmen zanlılar henüz yakalanabilmiş değil. Sarayın sığınmacı politikası nedeniyle İstanbul Tekas'a döndü!'

