HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ümit Özdağ'ın iddiası çok konuşulacak! 'Suriyeliler işyerlerini basıyor! Teksas'a döndü...'

Ümit Özdağ'ın iddiası çok konuşulacak! 'Suriyeliler işyerlerini basıyor! Teksas'a döndü...'

23.02.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce MHP ve İYİ Parti'de siyaset yapan Ümit Özdağ, son olarak kendi partisini kurmuştu. Ümit Özdağ, Twitter hesabından dikkat çeken bir video paylaştı. Suriyeli çetelerin işyerlerini basıp silahlı soygunlar yaptıklarını bu görüntülere rağmen zanlıların hala dışarıda olduğunu iddia eden Ümit Özdağ; 'İstanbul'u Teksas'a çevirdiler' dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ; 'Suriyeliler, İstanbul'u Teksas'a çevirdi' diyerek paylaştı. İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde Suriyeli kişiler, bir marketi soydu. Kalabalık grubun o görüntüleri de ortaya çıktı. Ümit Özdağ; kamera görüntülerine rağmen zanlıların yakalanamadığını belirtti.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN TEPKİ! 'SURİYELİLER İŞYERLERİNİ BASIYOR'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından o görüntüleri paylaşarak hükümetin göçmen politikasını eleştirdi.

eeeee

'İSTANBUL TEKSAS'A DÖNDÜ'

'İstanbul Bahçelievler'de Suriyeli çeteler, gözüne kestirdikleri işyerlerini basıp silahlı soygunlar yapıyor. Kamera görüntülerine rağmen zanlılar henüz yakalanabilmiş değil. Sarayın sığınmacı politikası nedeniyle İstanbul Tekas'a döndü!'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Kurum'dan Marmara Denizinde müsilaj açıklamasıBakan Kurum'dan Marmara Denizinde müsilaj açıklaması
Rusya'dan 'Türkiye' açıklaması! "İlişkilere engel değil"Rusya'dan 'Türkiye' açıklaması! "İlişkilere engel değil"
Senaryo aynı zaman farklı!Senaryo aynı zaman farklı!
Anahtar Kelimeler:
Ümit Özdağ son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gram altın, ons altın, dolar… Piyasalar Perşembe gününe odaklandı! İşte altın ve dolar için son dakika gelişmeleri

Gram altın, ons altın, dolar… Piyasalar Perşembe gününe odaklandı! İşte altın ve dolar için son dakika gelişmeleri

Yeni dönem başlıyor! Maske zorunluluğu…

Yeni dönem başlıyor! Maske zorunluluğu…

'Çok gizli fotoğrafları var, herkesten sakladığı...'

'Çok gizli fotoğrafları var, herkesten sakladığı...'

Esra Erol'da çığlıkları gündem olmuştu! Kayınpederinin "Bu kaçıncı eşin?" sorusu Ceylan'ı çileden çıkardı

Esra Erol'da çığlıkları gündem olmuştu! Kayınpederinin "Bu kaçıncı eşin?" sorusu Ceylan'ı çileden çıkardı

Para sayarken gördü, şimdi her yerde 5 liranın sahibini arıyor

Para sayarken gördü, şimdi her yerde 5 liranın sahibini arıyor

Yayınlanan video olay oldu, Metin Özkan'dan açıklama geldi

Yayınlanan video olay oldu, Metin Özkan'dan açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Sıfır israfı destekledi! “Spermi boşa harcamayın”

Sıfır israfı destekledi! “Spermi boşa harcamayın”

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Büyük göğüslü kadınlar dikkat! Sakın bunu yapmayın

Büyük göğüslü kadınlar dikkat! Sakın bunu yapmayın

Bacakları tam 50 kilo! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Bacakları tam 50 kilo! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.