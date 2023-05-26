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Ümit Özdağ'ın 'Kılıçdaroğlu' kararı sonrası bir açıklama da Selahattin Demirtaş'tan geldi: "Artık bu işin üçüncü turu yok"

26.05.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turuna yalnızca günler kala Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, 28 Mayıs'ta Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini duyurmuştu. Özdağ'ın bu kararının ardından "Erdoğan bizim için seçenek değil" açıklaması yapan HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan da bir mesaj geldi.

Ümit Özdağ'ın 'Kılıçdaroğlu' kararı sonrası bir açıklama da Selahattin Demirtaş'tan geldi: "Artık bu işin üçüncü turu yok"

Siyaset arenası 28 Mayıs'a yaklaşıldıkça hareketlenmeye devam ediyor. Son günlere siyasilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan veya Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik destek açıklamaları damgasını vurdu. Ümit Özdağ'ın 'Kılıçdaroğlu' kararının ardından, Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması geldi.

"ARTIK BU İŞİN ÜÇÜNCÜ TURU YOK"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşan Demirtaş, "Sandıktan değişim çıkmazsa ekonomide ve demokraside felaket olacak. Artık bu işin üçüncü turu da yok! Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapalım, Türkiye nefes alsın. Sandığa gidin, 1 nefes için 1 oy verin" ifadelerini kullandı.

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