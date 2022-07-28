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Ümit Özdağ'ın sözlerine Bakan Varank'tan sert tepki! "Bu ahlaksız provokatör..."

28.07.2022 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Mustafa Varank'ın yeğenleri olumsuz işlere karıştı ve adli mercilerce tespit edildi" şeklindeki açıklamalarının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan sert tepki geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Varank, "Bu ahlaksız provokatör de bana bulaşmaya çalışmış." ifadelerini kullanarak "Bu yalanını ispat edersen ben istifa etmeye hazırım, edemezsen sen partinden ve vekillikten istifa edecek misin?" dedi.

Ümit Özdağ'ın sözlerine Bakan Varank'tan sert tepki! "Bu ahlaksız provokatör..."

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a yönelik "Mustafa Varank'ın yeğenleri olumsuz işlere karıştı ve adli mercilerce tespit edildi" sözlerine Bakan Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Bakan Varank paylaşımında Özdağ'ın iddialarının yalan olduğunu belirterek "Benim bırakın kamuda çalışanı, çalışan bir yeğenim yok." dedi. Varank Özdağ'a sert sözlerle çağrıda bulundu. İşte detaylar...

"BU AHLAKSIZ PROVOKATÖR..."

Bakan Varank, Özdağ'ın söz konusu açıklamalarının yer aldığı videoyu alıntılayarak paylaşımında "Bu ahlaksız provokatör de bana bulaşmaya çalışmış. Benim bırakın kamuda çalışanı, çalışan bir yeğenim yok. Hepsinin yaşları küçük. Bu yalanını ispat edersen ben istifa etmeye hazırım, edemezsen sen partinden ve vekillikten istifa edecek misin alçak müfteri!" ifadelerini kullandı. Paylaşımında Özdağ'ı da etiketledi.

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ÖZDAĞ'DAN YANIT

Bakan Varank'ın paylaşımını alıntılayan Özdağ'dan yanıt gecikmedi. Özdağ yaptığı paylaşımdaki açıklamasında "Terbiyeli konuş. Sen kimlerden bahsettiğimi ve olayı gayet iyi anladın. Ahlaksız da sensin müfteri de sensin. Türk gençlerinin umutlarını yıkan bir zihniyetin temsilcisisin sen." şeklinde konuştu.

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Ümit Özdağ Mustafa Varank

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