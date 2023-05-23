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  4. ÜMİT ÖZDAĞ ZAFER PARTİSİ OY ORANI 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Zafer Partisi yüzde kaç oy aldı?

ÜMİT ÖZDAĞ ZAFER PARTİSİ OY ORANI 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Zafer Partisi yüzde kaç oy aldı?

23.05.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümit Özdağ'ın ikinci tur seçimde kimi destekleyeceği merak konusu olurken birçok kişi de 14 Mayıs 2023 Zafer Partisi oy oranı hakkında araştırma yapmaya başladı. Ümit Özdağ; cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur için Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan arasından kime destek vereceğini yarın açıklayacak. Peki, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Zafer Partisi yüzde kaç oy aldı? İşte 14 Mayıs seçimlerinde Ümit Özdağ'ın Genel Başkanı olduğu Zafer Partisi'nin oy oranı...

ÜMİT ÖZDAĞ ZAFER PARTİSİ OY ORANI 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Zafer Partisi yüzde kaç oy aldı?

Ümit Özdağ'ın yaptığı son dakika açıklamasının ardından Zafer Partisi oy oranı arama motorlarında sorgulanıyor. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ; cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur için Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan arasından kime destek vereceğini 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü açıklayacak. Ümit Özdağ, sürecin devam ettiğini belirtip bugün akşam Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceklerini duyurdu.

ZAFER PARTİSİ OY ORANI NEDİR?

14 Mayıs Pazar Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde Zafer Partisi yüzde 2,23 oranı ile 1 milyon 529 bin 119 oy aldı.

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ÜMİT ÖZDAĞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, seçimlerin 2. turuyla ilgili kararını duyurmak üzere bugün yapacağı açıklamayı işaret etmişti. Özdağ, sürecin devam ettiğini, bugün akşam Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceğini duyurdu.

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Özdağ, "Burada da şu ana kadar olumlu gelişen süreci son aşamada da olumlu gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Bunu başarabilirsek yarın saat 11'de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile burada açıklama yapmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

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ÜMİT ÖZDAĞ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İKİNCİ TURDA KİME DESTEK VERECEK?

Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek kararının ardından gözler Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a çevrilmişti. Özdağ basın toplantısı düzenleyerek sürecin olumlu olarak devam ettiğini, nihai kararı yarın açıklayacağını belirtti.

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SİNAN OĞAN, ERDOĞAN'I DESTEKLEDİKLERİNİ DUYURDU

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 5,2 oranında oy alan Sinan Oğan, ikinci tur seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

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Ümit Özdağ Zafer Partisi

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