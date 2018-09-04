MASKAT (AA) - Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, ülkesinin Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üye ülkeleri arasındaki tüm anlaşmazlık ve ayrılıkların son bulacağına güvendiğini belirtti.
Umman resmi ajansı ONA'nın haberine göre, Umman'ın Salale kentinde geçen pazar başlayan Umman-Bahreyn Ortak Komitesi 6. dönem toplantısı sona erdi.
Umman Dışişleri Bakanı Bin Alevi ile Bahreynli mevkidaşı Şeyh Halid bin Ahmed bin Muhammed Al Halife'nin katılımıyla düzenlenen toplantının ardından sonuç bildirisi yayımlandı.
Körfez ülkeleri arasında yaşanan krize işaret eden Bin Alevi, "KİK ülkeleri arasında hâlihazırda politik ayrılık ve farklılıkların olmasına rağmen, kardeşler arasında ne kadar anlaşmazlık ve farklılık olursa olsun bunların son bulacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Bin Alevi, KİK'in diğer üye ülkelerin halklarına refah ve istikrar sağlayan açık, köklü ve yenilenmiş olarak kalacağına güvendiklerini vurgulayarak, şunları ifade etti:
"Umman ve Bahreyn arasındaki ilişkiler çağının zirvesinde. Umman, her zaman KİK çerçevesinde, Bahreyn'deki kardeşleriyle iş birliği yapmak istiyor."
Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid ise ülkesinin ikili ilişkilerin her alanda güçlendirilmesi ve geliştirilmesi konusunda istekli olduğunu belirterek, entegrasyon seviyesine ulaşılması için yeni ufuklar açma olasılığını düşündüklerini aktardı.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik ambargo uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.
Söz konusu krizin, KİK üyesi ülkeler (Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Umman ve Katar) arasındaki gerilimi, konseyin kurulduğu 1981'den bu yana en yüksek seviyeye tırmandırdığı belirtiliyor.
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