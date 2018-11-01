Umman ziyaretinin kazananı Netanyahu

KUDÜS (AA) - ABDURRAUF ARNAVUT - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 26 Ekim'de Umman'a gerçekleştirdiği ziyaretin yankıları ve amacına yönelik tartışmalar devam ederken sürecin kazananının Netanyahu olduğu belirtiyor.

Ziyaretin amacı konusunda İsrailli uzmanlar, "Filistinlilerle müzakere sürecini yeniden başlatma, İran'la iletişim kanalı açma ya da Umman'la ilişkileri normalleştirme" gibi 3 farklı görüş dile getirse de masadan kazançlı ayrılan tarafın İsrail ve tabii ki Netanyahu olduğu konusunda hemfikir.

İsrail'in "Yedioth Ahronot" yazarlarından Ronni Shaked'e göre ziyaretin amacı her ne olursa olsun bundan kazançlı çıkan Netanyahu oldu.

AA muhabirine konuşan Shaked, "Umman Sultanı Kabus bin Said'in, Filistinliler ya da İsrailliler üzerinde etkisi olduğunu ya da İsrail ile İran arasında herhangi bir yakınlaşmanın olası olduğunu düşünmüyorum. Hal böyle olunca bu ziyaretten tek istifade eden Netanyahu oluyor." dedi.

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- Ziyaretin kazananı Netanyahu ve İsrail

Ziyaretin Netanyahu için önemine işaret eden Shaked, "O artık İsraillilere, 'Bakın, Filistinliler mevzubahis olmadan da bir Arap ülkesinin kapıları önümde açılıyor' diyebilecek." şeklinde konuştu.