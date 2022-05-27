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  4. Ümraniye'de yangın! Dumanlar mahalleyi sardı, korku dolu gözlerle beklediler

Ümraniye'de yangın! Dumanlar mahalleyi sardı, korku dolu gözlerle beklediler

27.05.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ümraniye'de bir hurdalıkta sabah saatlerinde yangın çıktı. Yoğun duman gökyüzünü kaplarken, iki kişi de etkilendi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken, vatandaşlar da merak ve korku içinde o anları seyretti.

Ümraniye'de yangın! Dumanlar mahalleyi sardı, korku dolu gözlerle beklediler

Korkutan yangın saat 07.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki hurdalıkta çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede büyüdü. Yoğun duman ve alevleri gören çevredekiler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine Hurdalıktan yükselen alevler ve yoğun duman yan nedeniyle yan tarafındaki binada yaşayanlar kendilerini dışarı attı. Ancak 5 katlı binanın en üst katında yaşayan 2 kişi içeriye dolan duman nedeniyle mahsur kaldı. Balkona çıkıp ağızlarını bezle kapatarak dumandan etkilenmemeye çalıştı.

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Yangın, itfaiyenin yarım saat çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Ümraniye
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