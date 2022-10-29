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Üniversite öğrencilerini fuhşa sürüklediler! Öğrenciler kurtarıldı, 2 kişi tutuklandı

29.10.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. İçlerinde üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 7 mağdur kurtarıldı. Gözaltına alınan şahıslardan 4'ü ifadeleri alınmasının ardından serbest bırakılırken, söz konusu şüphelilerin üniversite öğrencilerini fuhşa sürüklediği belirtildi.

Üniversite öğrencilerini fuhşa sürüklediler! Öğrenciler kurtarıldı, 2 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Muğla Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından fuhşa aracılık ve yer temin etme, insan ticareti suçu ile ilgili Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile yürütülen dosyada 4 ay boyunca toplamda 7 şüpheli şahsa fiziki ve teknik takip uygulandı.

26 Ekim Çarşamba günü operasyon için düğmeye basan ekipler, Fethiye merkezli şüpheli şahısların yakalanması için kaldıkları ikametlerde, bulundukları otel ve konaklama yerlerinde eş zamanlı baskın düzenledi. 3 adrese 7 ekip ve 24 personelin katılımıyla yapılan baskında; 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, içlerinde üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 7 mağdur da kurtarıldı.

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2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şahıslardan 4'ü ifadeleri alınmasının ardından serbest bırakıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen diğer 3 şahıstan V.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, N.M. ve D.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla fuhuş

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