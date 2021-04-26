Üniversite sınavları ertelendi mi? YKS, AYT, TYT, YDT ertelendi mi?

29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanma sürecinin ardından okullarda uzaktan eğitime geçti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada sınavların ertelendiği açıklandı. Üniversite sınavına hazırlanan adaylar ise YKS 2021 tarihini araştırmaya başladı. Peki, AYT, TYT, YDT ertelendi mi? Üniveriste sınavları ne zaman? İşte, detaylar...
2021 AYT, TYT, YDT ERTELENDİ Mİ?
Güncel ÖSYM takvimine göre; 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde uygulanacak. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öte yandan, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde "Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir'' ifadeleri yer alıyor.
Üç hafta boyunca uygulanacak olan güncel tam kapanma kararları ve koronavirüs tedbirleri şöyle:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama anaokulu ve kreşlerin kapanmasına ilişkin, "Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir." ifadelerine yer verdi.
Kabine Toplantısı 29 Nisan itibari ile uygulanacak olan tam kapanma kararları şu şekilde:
Tam kapanma süreci 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayarak, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek.
İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.
Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.
Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.
Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir.
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