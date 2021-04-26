Üniversite sınavları ertelendi mi? YKS, AYT, TYT, YDT ertelendi mi?

29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanma sürecinin ardından okullarda uzaktan eğitime geçti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada sınavların ertelendiği açıklandı. Üniversite sınavına hazırlanan adaylar ise YKS 2021 tarihini araştırmaya başladı. Peki, AYT, TYT, YDT ertelendi mi? Üniveriste sınavları ne zaman? İşte, detaylar...

2021 AYT, TYT, YDT ERTELENDİ Mİ?

Güncel ÖSYM takvimine göre; 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde uygulanacak. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öte yandan, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde "Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir'' ifadeleri yer alıyor.

Üç hafta boyunca uygulanacak olan güncel tam kapanma kararları ve koronavirüs tedbirleri şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama anaokulu ve kreşlerin kapanmasına ilişkin, "Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir." ifadelerine yer verdi.