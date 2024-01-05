Üniversite yurdunda yaşanan ırkçı ifadeler gündem oldu! Detayları bilirkişi raporunda çıktı: Kürt olduğu yetmezmiş gibi bir de alevi...

Koç Üniversitesinde 3 öğrenci arasında yaşanan bir kişinin kemerle dayak yemesi ve yüzüne sıcak ütü tutulmasıyla sonuçlanan korkunç olayda yeni detaylara ulaşıldı. Üniversitenin ve savcılığın soruşturma başlattığı olayda bilirkişi raporuna ulaşıldı. Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre yazışmalarda, "Türkiye'nin Doğusu olduğu gibi ateşe verilse" ifadeleri yer alıyor.

KÜRT VE ALEVİ VURGUSU

5-15 Kasım tarihleri arasında Koç Üniversitesi'nin yurdunda kalan 3 öğrenci arasındaki olayda, Hasan E. K.'nın oda arkadaşına yönelik, Kürt ve Alevi olması nedeniyle ırkçı ifadeler kullandığı tespit edildi.

Mağdur F.B.'nin, kendisine yönelik fiziksel saldırı ve ırkçı ifadeleri içeren 5 ayrı ses kaydına ilişkin savcılığın hazırlattığı bilirkişi raporu dün dosyaya girdi. 6 sayfalık rapora göre, konuşma Hasan. E. K. ile ile F. B. arasında geçiyor.

"OLDUĞU GİBİ ATEŞE VERİLSE..."

Oda arkadaşı F. B.'ye yönelik "Siz, kader olarak Yahudilerle çok birbirinize benzeşiyorsunuz. Zafer Partisi iktidarında benzer şeyler yaşayacaksınız" diyen Hasan. E. K., bu kişinin "İyi bir şey mi bu?" yönündeki sorusuna şu karşılığı veriyor:

"Bence çok iyi bir şey. Türkiye'nin, belli bir noktadan sonraki Doğusu olduğu gibi ateşe verilse..."

'KÖLE OLDUKLARINI KABULLENMELİ'

Hasan. E. K.'nın, bu ifadesine F. B. "Yaptığın şey kötü bir şey ama" diye karşılık veriyor. Hasan. E. K. ise "Kürt olmasaymış" ifadesi kullanıyor. Kişilerin etnik kimliklerini seçemeyeceğini söyleyen F. B.'ye Hasan. E. K.'nın, "Ama intihar etmek, seçebilecekleri bir şey. Veya köle olduklarını kabullenmeli ve karşı koymadan vazgeçip itaat etmeyi seçtikleri zaman aslında başarı..." karşılığı veriyor.

"KÜRT OLDUĞU İÇİN Mİ BÖYLE OLUYOR"

Hasan. E. K.'ya, söylediği bu sözler nedeni ile "Oğlum, bu ne kadar hastalıklı bir düşünce" diyor. Hasan. E. K. ise, "Hastalık değil. Gerçek bir şey bu. Ve buna itaat etmek zorundalar" diyor. F.B. bu kez, "Kürt mü olması, Kürt olduğu için mi böyle oluyor insanlar" şeklinde bir soru yöneltince Hasan. E. K., İngilizce bir ifade ile "Evet, onlar doğaları gereği bize itaat ediyorlar" diyor.

DUYDUKLARINA İNANAMIYOR

Hasan. E. K.'nın söylediklerine yönelik şaşkınlığını "Cidden buna inanıyor musun?" sözleri ile dile getiren F. B.'ye bu kişi şu karşılığı veriyor:

"Ya inanıyorum İnanıyorum değil biliyorum. Ve bu kötü bir şey değil. Onların doğası o. Bu kötü bir şey değil. Buna karşı koymaya çalışırsa başarısız olacaklar. Sürekli bu yüzden toplumsal travma yaşıyorlar. Bunu kabullendikleri zaman huzura kavuştuklarını fark edecekler."

"KÜRT OLDUĞU YETMEZMİŞ GİBİ..."

İkili arasında devam eden konuşmanın bir yerinde ise Hasan. E. K., F. B. için "Hayır yani. Kürt olduğu yetmezmiş gibi. Adam bir de Alevi ya" diyor. Hasan. E. K.'nın, F. B.'ye elindeki kemerle vurması ile çıkan ses de bilirkişi raporuna girdi.

'SARKINTILIK YAPTI; YÜZÜNE KESTİM'

Devam eden savcılık soruşturmasına giren ifadelerde ise Hasan. E. K., F. B.'nin, kendisine ve diğer oda arkadaşı Arda D.'ye yönelik sistematik cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü. Yurt müdürlüğü F. B.'nin, oda arkadaşlarına 'cinsel saldırıda' bulunduğu iddiasına ilişkin yaptığı incelemede bu kişiye ceza verilmemesi kararı verdi. Arda D. ise, F. B.'nin yüzünü kesmesinin nedenin, F. B.'nin kendisine sarkıntılık yapma girişimi olduğunu öne sürdü.







