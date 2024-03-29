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  4. Üniversitede bölüm başkanı Interpol tarafından aranıyormuş! KKTC'de skandal: 'Yasaklı göçmen' ilan edildi

Üniversitede bölüm başkanı Interpol tarafından aranıyormuş! KKTC'de skandal: 'Yasaklı göçmen' ilan edildi

29.03.2024 13:04
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KKTC'deki Yakın Doğu Üniversitesi'nde bölüm başkanı olan Prof. Dr. Fadi Al-Turjman ile ilgili bir skandal ortaya çıktı. Al-Turjman'ın Interpol tarafından “cinsel saldırı” ve “öldürmeye teşebbüs” suçlarından arandığı, Resmi Gazete'deki metinde yer aldı.

Üniversitede bölüm başkanı Interpol tarafından aranıyormuş! KKTC'de skandal: 'Yasaklı göçmen' ilan edildi

KKTC’deki Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Yapay Zeka Mühendislik bölüm başkanı Prof. Dr. Fadi Al-Turjman’ın Interpol tarafından çeşitli suçlardan arandığı açıklandı.

Resmi Gazete’de yer alan metinde 1982 Kuveyt doğumlu Al-Turjman’ın Kanada’da Interpol tarafından kırmızı bültenle "saldırı”, “cinsel saldırı”, “öldürmeye teşebbüs” ve “zorla alıkoyma" suçlarından arandığı belirtildi.

"YASAKLI GÖÇMEN" İLAN EDİLDİ

KKTC Bakanlar Kurulu, Al-Turjman’ın kamu düzenini, yönetsel düzeni, genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması, halk ve devlete karşı düşmanlık uyandırması veya devletin yetki ve gücüne karşı gizli planlar kurma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle yasaklı göçmen ilan edilmesi kararı aldı. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Yakın Doğu Üniversitesi kktc
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