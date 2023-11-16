Üniversitede taciz skandalı! Öğretim üyesi açığa alındı

Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim gören kız öğrenci B.B., öğretim üyesi olan C.S.'nin kendisini taciz ettiği iddiasıyla şikayette bulundu. Üniversite rektörlüğü, iddia üzerine soruşturma başlattığı öğretim üyesini açığa aldı.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Üniversitemizde bir öğretim üyesinin bir öğrenciye sözlü taciz ettiği iddiaları ile ilgili şikayet tarafımıza ulaştıktan sonra aynı gün ivedilikle soruşturma başlatılmış olup, ilgili öğretim üyesi açığa alınmıştır. Öğretim üyesi hakkındaki soruşturma üniversitemiz tarafından titizlikle yürütülmekte ve süreç üniversite yönetimimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir."

(DHA)





