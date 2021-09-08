Üniversitelerde yüz yüze eğitim nasıl olacak? YÖK Başkanı açıkladı

Üniversitelerde 13 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim için hazırlıklar tamamlanırken, YÖK Başkanı Erol Özvar detayları paylaştı. "Hibrit" eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürüteceklerini açıklayan Özvar, "Yüz yüze eğitimin yanı sıra çevrim içi, senkron ve asenkron gibi uzaktan eğitim yöntemleri ile üniversitelerimizdeki öğretimin daha zengin şekilde yürütülmesine imkan sağlanacak" diye konuştu. Özvar ayrıcaa şı çağrısında bulundu.

YÖK Başkanı Özvar'ın açıklamaları şöyle:

1,5 yıl öncesinde üniversitelerimizde nasıl yüz yüze eğitim yapıyorsak bu sene de eğitim öğretim bu şekilde başlatılacak. Öğrencilerimizi heyecanla üniversitelerimize bekliyoruz.

Kovid-19 ile alakalı dijital yönetim usulünü üniversitelere getirmiş oluyoruz. Üniversitelerimiz, Kovid-19 ile ilgili anlık dijital verileri Sağlık Bakanlığından alabilecekler. Böylelikle üniversitelerimiz, kendi öğrenci ve öğretim elemanı nüfusu ile ilgili salgının seyrini yakından izleyebilecekler.

DERSLERİN YÜZDE 40'I UZAKTAN EĞİTİM

Üniversitelerimizde, derslerin yüzde 40'ı veya herhangi bir dersin yüzde 40'ı uzaktan eğitim yoluyla yapılabilecek. Böylece üniversitelerimizde harmanlanmış (hibrit) eğitim usulleri ile eğitim öğretim faaliyetleri yürütülebilecek.

Yüz yüze eğitimin yanı sıra çevrim içi, senkron ve asenkron gibi uzaktan eğitim yöntemleri ile üniversitelerimizdeki öğretimin daha zengin şekilde yürütülmesine imkan sağlanacak.

AŞI ÇAĞRISI

Üniversitelerimizin tüm bileşenlerinin aşı olmasını bekliyoruz. Eğer aşı konusunda hassasiyet gösterirlerse, öğrencilerimiz aşılarını olurlarsa, maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ederlerse bizler üniversitelerde yüz yüze eğitim öğretimi çok daha rahat çok daha sağlıklı bir şekilde yürütebiliriz.

(AA)

