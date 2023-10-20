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  4. Üniversitelerin açılmasıyla not sezonu da açıldı! İşte eğitim hayatı için yaratılmış fiyat performans tablet çeşitleri

Üniversitelerin açılmasıyla not sezonu da açıldı! İşte eğitim hayatı için yaratılmış fiyat performans tablet çeşitleri

17.10.2023 16:45 | Son Güncelleme:
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Eğitimde dijitalleşmeyle birlikte tabletler hemen hemen her öğrenci tarafından kullanılmaya başladı. Pek çok farklı özelliği ile yüksek performans sunarak öğrenme sürecini kolaylaştıran tabletler bilgiye erişimi ve öğrenci deneyimini zenginleştiriyor. Siz de eğitim hayatınızı daha verimli hâle getirmek için uygun bir tablet arayışındaysanız öğrenciler için seçtiğimiz tablet çeşitlerine göz atabilirsiniz.

Üniversitelerin açılmasıyla not sezonu da açıldı! İşte eğitim hayatı için yaratılmış fiyat performans tablet çeşitleri

Ödev yapıp not tutabileceğiniz, ders izleyip çevrimiçi konferanslara katılabileceğiniz bir tablet arayışındaysanız doğru yerdesiniz. Aradığınız özellikleri sunan aynı zamanda bütçenizi de zorlamayacak fiyat performans ürünü tablet çeşitlerini sizin için bir araya getirdik. Gelin, sizin için seçtiğimiz tablet çeşitlerini birlikte gözden geçirelim. İşte fiyatları ve özellikleriyle çeşitlilik gösteren tablet çeşitleri!

1. Yüksek performansın koyu gri incisi: Samsung Galaxy Tab A8, 10.5'' 32 GB Tablet

Üniversitelerin açılmasıyla not sezonu da açıldı! İşte eğitim hayatı için yaratılmış F/P tablet çeşitleri

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Eğitimden eğlenceye her şeyi sunan bir tablet arıyorsanız Samsung Galaxy Tab A8, mükemmel bir seçenek! Cihaz, 10.5 inçlik büyük ekranı, yüksek çözünürlüğü ve güçlü işlemcisi ile işleri kolaylaştırırken eğlenceyi artırıyor. 32 GB depolama kapasitesi ve Wi-Fi bağlantısı ile içeriklere kolayca ulaşmanızı sağlıyor. Samsung Galaxy Tab A8 ile tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

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2. Yüksek performansın ve modern tasarımın buluşması: HUAWEI MatePad SE 10.4 Inch WiFi Tablet

Üniversitelerin açılmasıyla not sezonu da açıldı! İşte eğitim hayatı için yaratılmış F/P tablet çeşitleri

HUAWEI MatePad SE 10.4 Inch WiFi Tablet; 2K FullView ekranı, 8 çekirdekli güçlü işlemcisi, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile günlük işlerinizi ve eğlencenizi sorunsuz bir şekilde yönetmenizi sağlıyor. HarmonyOS 3 ile kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor. Bu tablet, işlevselliğiyle bütçeniz için uygun bir seçenek olabilir.

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3. Güçlü performans ve taşınabilirlik: Lenovo M9 MediaTek Helio G80 4GB/64GB, IPS 9" FHD Gri Tablet

Üniversitelerin açılmasıyla not sezonu da açıldı! İşte eğitim hayatı için yaratılmış F/P tablet çeşitleri

Lenovo M9 MediaTek Helio G80 4GB/64GB, eğitimden eğlenceye pek çok hizmet sunuyor. MediaTek Helio G80 işlemcisi, 64 GB depolama alanı 4 GB RAM ile güçlü performans sağlıyor. 9 inç IPS FHD ekranı, zengin renkleriyle göz kamaştırıyor. Ayrıca uzun ömürlü ve hızlı şarj özelliğiyle kullanıcı memnuniyetini artırıyor. Bu tablet ile çok yönlü kullanımın keyfini çıkarabilirsiniz.

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4. Fiyat performans şampiyonu tablet: Xiaomi Pad 6 8GB Ram, 256GB Tablet

Üniversitelerin açılmasıyla not sezonu da açıldı! İşte eğitim hayatı için yaratılmış F/P tablet çeşitleri

Xiaomi Pad 6 8GB Ram, 256GB Tablet ile teknolojinin tadını çıkarmaya var mısınız? Bu tablet, 8GB RAM ve 256GB depolama kapasitesi ile donatılmış, güçlü bir işlemciye sahip. Ürün hızlı ve akıcı bir kullanım sunarken depolama alanı ile tüm verilerinizi yanınızda taşımanıza olanak tanıyor. Yüksek çözünürlüklü ekranı hem eğitim hem eğlence amaçlı kullanıma elverişli hâle getiriyor. Bu model hem bütçenize hem yüksek beklentilerinize uygun bir seçenek olabilir.

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5. Her anınızı renklendirin: TCL Tab 10L 2GB + 32 GB 10.1" Tablet

Üniversitelerin açılmasıyla not sezonu da açıldı! İşte eğitim hayatı için yaratılmış F/P tablet çeşitleri

TCL Tab 10L 2GB + 32 GB 10.1" Tablet, ekonomik bir tablet arayanlar için mükemmel seçenekler arasında yer alıyor. Pratik bir kullanım ve uzun pil ömrü ile her yerde size eşlik edebilecek bu ürün; 10.1 inç ekranı ve 2GB RAM ve 32GB depolama kapasitesiyle günlük işlerinizi ve eğlence ihtiyaçlarınızı karşılamak için yeterli gücü sağlıyor. Siyah rengi, cihazın zarafetini ve gücünü vurguluyor. Bütçenize dost bu tabletle yüksek performansa sahip olabilirsiniz.

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6. İnce tasarım, güçlü performans: Casper VIA L40

Üniversitelerin açılmasıyla not sezonu da açıldı! İşte eğitim hayatı için yaratılmış F/P tablet çeşitleri

Casper VIA L40 8GB RAM 128GB 10.4" FHD Tablet, yüksek kapasiteli piliyle uzun ömürlü kullanıma sahip. 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile yüksek performans sunuyor. 10.4 inçlik ekran, görsel deneyiminizi zenginleştiriyor. İnce tasarımıyla taşıma kolaylığı sağlıyor. Çoklu görevler, oyunlar ve daha fazlası için ideal bir seçenek hâline gelebilir. Casper VIA L40 ile teknolojiyi daha yakından keşfedebilirsiniz.

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7. Hafif, şık, güçlü: Microsoft Surface Pro 9 QCH-00007 - Intel Core i5 1235U - 13”

Üniversitelerin açılmasıyla not sezonu da açıldı! İşte eğitim hayatı için yaratılmış F/P tablet çeşitleri

Microsoft Surface Pro 9; Intel Core i5 işlemci, 8 GB RAM ve hızlı 128 GB SSD ile yüksek performans sunuyor. 13 inçlik dokunmatik ekranı ile çok yönlü kullanım ve kristal netliğinde görüntüler sağlıyor. Windows 11 Pro işletim sistemi ile işlerinizi kolayca yönetebilirsiniz. Gri tasarımı ve hafifliğiyle şıklık ve taşınabilirlik arayanlar için ideal bir tercih olabilir.

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8. Uygun fiyatıyla herkesin beğenisini kazanan: Everest Everpad DC-1032 2GB 32GB 10.1 Beyaz Tablet

Üniversitelerin açılmasıyla not sezonu da açıldı! İşte eğitim hayatı için yaratılmış F/P tablet çeşitleri

Android işletim sistemine sahip Everest Everpad DC-1032 2GB 32GB 10.1 Beyaz Tablet, 64 bit işlemci hızıyla başarılı bir performans sunar. Uygun fiyatlı bir tablet arayanlar için en iyi seçeneklerden olan ürün, 2 GB RAM ve 32 GB disk kapasitesine sahip. Türkçe dil desteği, Mikro USB şarj desteği ile öne çıkan ürün eğitim hayatınızı çok daha pratik hâle getirecek!

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9. Yeni nesil teknolojinin şıklığı: Apple 2022 10.9 inç iPad

Üniversitelerin açılmasıyla not sezonu da açıldı! İşte eğitim hayatı için yaratılmış F/P tablet çeşitleri

Apple 2022 10.9 inç iPad; Wi-Fi bağlantısı ve 64 GB depolama kapasitesi ile beklentilerin ötesinde. Gümüş rengi, zarafeti ve teknolojiyi bir araya getiriyor. 10. nesil iPad, güçlü işlemci ve yüksek çözünürlüklü ekranı ile öne çıkıyor. Hafif ve taşınabilir tasarımı, her yerde kullanım kolaylığı sunuyor. Yaratıcılığınızı ve verimliliğinizi artırmak için ideal. Apple 10.9 inç iPad ile teknolojiyi bir adım öteye taşıyın!

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10. Eğlence ve iş birliği arayanlara: Honor Pad X8 32GB Wi-Fi Tablet

Üniversitelerin açılmasıyla not sezonu da açıldı! İşte eğitim hayatı için yaratılmış F/P tablet çeşitleri

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Honor Pad X8; 32 GB depolama kapasitesi ve Wi-Fi bağlantısı ile güçlü bir performans sağlıyor. Bu ince ve hafif tablet, eğlence ve iş birliği için ideal. Geniş depolama alanı, favori içeriklerinizi saklamak için yeterli yer sunuyor. Uygun fiyatlı bir seçenek olan bu cihaz, tasarımı ve kullanım kolaylığı ile size günlük görevlerinizde ve eğlencenizde eşlik eder.

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