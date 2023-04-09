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  4. Üniversiteli genç kız metro raylarına atladı! Korku dolu anlar kamerada

Üniversiteli genç kız metro raylarına atladı! Korku dolu anlar kamerada

09.04.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe Küçükyalı metro istasyonunda korku dolu anlar yaşandı. Üniversite öğrencisi F.Ş.Ü. (21) durağa yaklaşan metronun önüne atladı. Durumu fark eden vatandaşlar makinisti uyarmaya çalıştı ancak metro rayın üzerindeki genç kıza çarptı. Yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı. Korku dolu o anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. İşte olayın detayları...

Korkutan olay, cuma günü saat 13.30 sıralarında Maltepe Küçükyalı metro istasyonunda meydana geldi. İstasyonda metronun gelmesini bekleyen 21 yaşındaki üniversite öğrencisi F.Ş.Ü raylara atladı.

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Durumu fark eden vatandaşlar Kadıköy yönüne doğru ilerleyen metro makinistini uyarmaya çalıştı. Fakat metro rayın üzerindeki genç kıza çarptı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda başından yaralanan genç kız sağlık ekipleri tarafından raylardan alındı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaza anları güvenlik kamerasına yansırken, genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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(DHA)

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