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Üniversiteli genç kızın korkunç ölümü! Feci şekilde can verdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 06:32 | Son Güncelleme

Aksaray'da karayolundan karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti.

Üniversiteli genç kızın korkunç ölümü! Feci şekilde can verdi!

Kaza, Aksaray - Adana Karayolu 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa K. (43) idaresindeki 68 BE 909 plakalı otomobil, Aksaray’dan Adana istikametine seyrederken yolun karşısına valizi ile geçmeye çalışan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Sevgi Önder'e çarptı.

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaptıkları kontrolde Sevgi Önder’in öldüğünü tespit etti.

Önder'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından şoka giren otomobil sürücüsü Mustafa K. ise ambulansa Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kazada hayatı kaybeden Sevgi Önder’in İzmir’de bulunan ailesini ziyaret ettikten sonra dün saat 13.00’e aldığı biletle Aksaray’a dönmek için yola çıktığı ve kazanın olduğu yerde otobüsten inerek yolun karşısında bulunan kız yurduna gitmek isterken kaza geçirdiği öğrenildi. (İHA)

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Aksaray trafik kazası

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