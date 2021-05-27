Ünlü çiftin oğlu Emre Tyler Mays'ın katilinin cezası onandı

Şişli'de geçen yıl dünyaca ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen Mays ile Randolph Ward Mays çiftinin oğlu Emre Tyler Mays'ı (17) getirildiği hastanede sedyedeyken defalarca bıçaklayarak öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Akın Kutlu'nun cezada indirim yapılması talebiyle yaptığı başvuru üst mahkemece reddedildi. İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin indirimsiz verdiği cezada hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle kararı onadı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Bir kavga sonucu darp edilen lise öğrencisi Emre Tyler Mays, 7 Ocak 2020'da ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülmüştü. Emre Tyler Mays, sedyeyle indirildiği sırada sanık Akın Kutlu tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan şüpheli Akın Kutlu polise verdiği ifadesinde, yaralı olan yakınlarını görmek üzere Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldiğini, sanığın bu sırada ambulansla acile getirilen Emre Tyler Mays'in yakınlarını yaralayan husumetli olduğu kişilerden birine benzettiği için olayı gerçekleştirdiğini söylemişti. Sanık Akın Kutlu emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 8 Ocak'ta çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olay günü, sanık Akın Kutlu'nun ambulansın kapısının açılmasından sonra elinde gizlediği bıçakla sedye üzerinde bulunan Emre Tyler Mays'ı defalarca bıçakladığı anın güvenlik kamera görüntüleri de dava dosyasına girmişti.

Kaynak: DHA





