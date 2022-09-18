Ünlü doktora eşinden büyük şok! Dedektif ve hacker tutmuş

İzmir'de özellikle mide küçültme ameliyatlarıyla tanınan doktor Ö D., karısı Ö.D. ile boşanma kararı aldı. 15 yıllık evliliğini bitirme kararı alan doktorun peşine eşinin dedektif ve hacker taktığı ortaya çıktı. Bu gelişmeler sonrasında doktorun, eşine karşı koruma kararı aldırdığı öğrenildi.

BOŞANMA İÇİN DİLEKÇE VERDİ

Obezite ve Laparoskopi cerrahı olan Ö. D., "Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı" gerekçesiyle avukatı Bahar Uluhan aracılığıyla boşanmak için nöbetçi aile mahkemesine dilekçe verdi. Ö.D., 14 yaşındaki oğulları E.D.' nin velayetinin dava devam ederken tedbiren ve karar kesinleştikten sonra kesin olarak kendisine verilmesini istedi ve 250 bin lira da manevi tazminat talep etti.

HACKER VE DEDEKTİF TUTMUŞ

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre Avukat Bahar Uluhan ayrıca dilekçede, doktorun ofisine gizlice hacker ile gelen eşi Ö.D.'nin tüm iş bilgisayar ve telefonlarında şifreleri kırdırdığını, eşinin telefonuna program yükleyerek tüm konuşmalarını dinleyip, mesajlarını okuduğuna da yer verdi.

2 AYLIK KORUMA KARARI

Op. Dr. Ö.D. peşine dedektif takan ve telefonla tehdit ve taciz edip, hakaret eden eşine karşı koruma kararı aldırdı. Avukatı tarafından 12. Aile Mahkemesi'ne verilen talepler doğrultusunda mahkeme Ö.D.'nin doktor eşine karşı "Şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, bulunduğu konuta, okula ve işyerine yaklaşmamasına iletişim araçlarıyla veya sair suretle 2 ay rahatsız etmemesine" karar verildi. Mahkeme kararına uyulmaması durumunda zorla hapsinin uygulanacağı ifade edildi. Çiftin boşanma davası önümüzdeki günlerde görülecek.

