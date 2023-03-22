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Ünlü iş kadınını bayıltıp tecavüz etmişti! Yeni detaylar ortaya çıktı: Uygunsuz...

22.03.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da ünlü iş kadını L.B., eşi ve çocuğu olduğunu öğrendiği sevgilisiyle ilişkisini sonlandırmıştı. Eve zorla giren İ.B., aldığı cevap karşısında öfkelenerek darp edip bayılttığı kadına tecavüz etmişti. Olayla ilgili yeni çıkan detaylarda İ.B.'nin, L.B.'ye ait uygunsuz fotoğraf ve videosunu çektiği öğrenildi.

Ünlü iş kadınını bayıltıp tecavüz etmişti! Yeni detaylar ortaya çıktı: Uygunsuz...

Olay, İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. Ünlü isimlerin reklam ve organizasyon işlerini yapan iş kadını L.B., eşi ve çocuğu olduğu öğrendiği İ.B. ile ilişkisini sonlandırmıştı. Genç kadınla barışmak isteyen İ.B. zorla girdiği evde aldığı cevap karşısında öfkelenerek darp edip bayılttığı kadına tecavüz etmişti. İ.B.'nin, L.B.'ye ait uygunsuz fotoğraf ve videosunu çektiği ortaya çıktı.

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ÜNLÜ İŞ KADINI BAYILTIP TECAVÜZ ETTİ

Ünlü isimlerin reklam ve organizasyon işlerini yapan iş kadını L.B. bir süre birlikte yaşadığı eski sevgilisinin evli ve çocuk sahibi olduğunu öğrenince ayrılmak istemişti. Skandal olay 2 Mart 2023 tarihinde meydana gelmişti. L.B. sevgilisi hakkında yaptığı araştırma sonucunda İ.B.'nin halen evli olduğunu ve çocuğunun bulunduğunu öğrendi. İlişkisini sonlandıran ünlü iş kadınını ısrarla arayan İ.B. boşanacağını söyleyerek barışmak istemişti.

İ.B. eski kız arkadaşını ikna etmeye çalışsa da L.B. barışma taraftarı olmadığını söyledi. Yine iddiaya göre aldığı cevap karşısında öfkelenen İ.B. masada bulunan şarap kadehini L.B.'nin kafasına vurdu.

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Ardından telefonla yüzüne vurarak darp etmeye devam etti. Aldığı darbeler sonrası baygınlık geçiren genç kadın kendisini savunmaya çalıştı ancak engel olamadı.

L.B., baygın haldeyken eski sevgilisi İ.B. genç kadına tecavüz etti. Yarı baygın haldeki genç kadın müdahale etmeye çalışsa da öfkeli adama engel olamadı.

"SENİ ÖLDÜRTMEM BİR DAKİKAMI ALMAZ"

İddialar arasında İ.B.'nin L.B.'ye, "Seni sokakta öldürtmem bir dakikamı almaz, bana bulaşırsan senin adını çocuk pornocusuna çıkarırım. Seni bitiririm, hapisten korkmuyorum" diye tehditler savurduğu belirtildi.

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UYGUNSUZ FOTOĞRAF VE VİDEOSUNU ÇEKMİŞ

Yaşanan iğrenç olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Genç kadın tarafından savcılığa yapılan suç duyurusunda İ.B.'nin L.B.'ye ait müstehcen fotoğraf ve videoları çektiği anlatıldı.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberien göre mağdur kadın uygunsuz fotoğraf ve videoların ele geçirilmesi için İ.B.'ye ait telefon, bilgisayar gibi tüm dijital materyallerine el konulmasını talep etti. Savcılığın yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

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