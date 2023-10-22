Ünlü isimler dolandırılmıştı! Savcılık kararı sonrası avukat Epözdemir'den açıklama geldi

Özel bir bankanın eski şube müdürü Seçil Erzan, aralarında ünlü ünsüz birçok kişinin dolandırılmasına karışmıştı. Savcılık soruşturmayı aylar sonra tamamlarken paraların banka hesaplarının kayıtlarına girmediği, banka yöneticileri hakkında kovuşturmaya gerek olmadığına karar verildi. Karar sonrası Rezan Epözdemir şu açıklamayı yaptı:

"ESASA İLİŞKİN BİR TAKİPSİZLİK KARARI YOK"

"Kıymetli basın mensupları arayıp soruyor, Hakan Ateş ve diğer yöneticiler hakkında verilen takipsizlik kararı BDDK'nın hukuk işlerinin raporuna rağmen zimmet suçundan suç duyurusunda bulunmaması nedeniyle verildi. Esasa ilişkin olarak verilmedi.

Muhakeme şartı gerçekleşmediği için verildi, yani Başsavcılık Bankacılık Kanunu uyarınca BDDK yönetimi Başsavcılığa ihbarda bulunmadığından bu suçla ilgili soruşturma yapamıyorum dedi. Yoksa yeterli şüphe olmadığından verilmiş olan esasa ilişkin bir takipsizlik kararı yok.

Son tahlilde takipsizlik kararı henüz kesinleşmedi, karara itiraz hakkımızı kullanıp, hak arama özgürlüğümüzün gereği olarak hukuki yolları sonuna kadar tüketeceğiz."