Ünlü kahin Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri gerçek mi oluyor? Tüyler ürperten felaketler şoke etti!

Baba Vanga’nın 2023 kehanetlerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 12 yaşında görme yetisini kaybeden ve öngörüleri ile ün kazanan Baba Vanga'nın nükleer felaket kehaneti Ukrayna'da Kakhovka Barajı’nın yıkılmasının ardından gündem oldu.

Geleceği 5079 yılına kadar tahmin ettiği ileri sürülen ünlü kahin Baba Vanga 2023 yılında dünyanın bir nükleer patlama ile karşı karşıya kalacağını iddia etmişti. Kahin, yıllar önce bir nükleer santral patlamasına işaret etmişti.

Bu kehanetin tekrar gündeme gelme nedeni ise Ukrayna'da Kakhovka Barajı’nın yıkılması oldu. Baraj Kırım bölgesine su sağlamasıyla bilinirken en önemli özelliği Ukrayna'da bulunan nükleer santralin soğutmasına yardımcı olmasıydı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Kuruluşu Energoatom tarafından yapılan açıklamada Kahovka Barajı'ndaki su seviyesinin hızla düştüğü ve bunun Zaporijya Nükleer Enerji Santrali için ek bir tehdit oluşturduğu belirtildi.

Energoatom tarafından yapılan açıklamada, "Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin (HES) havaya uçurulmasının Zaporijya santrali için olumsuz sonuçları olabilir, ancak durum kontrol altında." denildi. İşte Baba Vanga'nın 2023 kehanetlerinden bazıları:

BİYOLOJİK SALDIRILAR

Baba Vanga'ya göre 2023 yılında insanlar üzerinde biyolojik bir silah kullanımı gerçekleşebilir. Vanga'ya göre bunun kullanımı çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olacak. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne göre biyolojik silah kullanımı tamamen yasaklanmış durumda.

GÖRÜLMEMİŞ BİR GÜNEŞ FIRTINASI

Daha önceki yıllarda da gündeme gelen güneş fırtınası olayı 2023 yılında da gündeme geldi. Baba Vanga'ya göre 2023 yılında görülmemiş bir güneş patlaması dünyaya vuracak. Böyle bir durum yaşanırsa tüm elektronik aletler bozulabilir.

