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Ünlü Kahin Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri tüyler ürpertti! "Küresel ısınma" detayı dikkat çekti

26.07.2023 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü Kahin Baba Vanga'nın her yıl kehanetlleri gündem oluyor. Baba Vanga'nın 2024 yılı için dünyayı bekleyen felaket tahminleri duyanları korkutuyor. Geçmişte yapmış olduğu öngörülerin gerçekleşmesiyle dünya çapında büyük bir üne kavuşan Bulgar kökenli kahin Baba Vanga 1996 yılında hayatını kaybetmiş olmasına rağmen her yıl gündeme gelen yeni gelecek tahminleriyle adını yaşatmaya devam ediyor. İşte Baba Vanga'nın tüyler ürperten 2024 kehanetleri...

Ünlü Kahin Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri tüyler ürpertti! "Küresel ısınma" detayı dikkat çekti

Daha önce bir çok kehaneti gerçekleşen Baba Vanga'nın Çernobil nükleer faciasını, Prenses Diana'nın ölümünü, 11 Eylül saldırılarını ve Brexit'i öngördüğü iddia edilmişti. 12 yaşında görme yetisini kaybetmiş ve öngörüleriyle ünlenmiş olan Baba Vanga'nın öngörülerinin yüzde 85 oranında doğru olduğu ileri sürülüyor. Kör Kahin'in geleceği 5079 yılına kadar tahmin ettiğine inanılmakta. İşte kanserin tedavisinin bulunmasından küresel ısınmaya kadar Baba Vanga'nın kehanetleri...

UZAYLILARLA TEMAS

Baba Vanga, insanlığın önümüzdeki 200 yıl içinde uzaylılarla temas kuracağını tahmin etti.

uzay

KANSERİN TEDAVİSİ BULUNACAK

Baba Vanga, 2024'ün kanser için mucizevi bir tedavinin keşfedileceği ve sonunda insanlığı bu yıkıcı hastalıktan kurtaracağı yıl olacağını tahmin etti.

kanser tedaviis

KÜRESEL ISINMA FELAKETİ!

Baba Vanga, küresel ısınmanın da etkisiyle 2024 yılında yıkıcı hava olaylarının ve doğal afetlerin olacağını tahmin etti. Kasırga, yangın ve sellerin sayısının artacağını belirten Baba Vanga, bu olaylarda büyük can kayıpları olacağını aktardı. Kahin, ayrıca Pasifik Kıyıları bölgesinde önemli hasara ve can kaybına neden olacak büyük bir deprem olacağını da söyledi.

küreel ısınma

KÜRESEL EKONOMİK KRİZ

Baba Vanga, 2024 yılında küresel ekonomiyi etkileyecek büyük bir ekonomik kriz olacağını tahmin etti. Bu krizin, artan borç seviyeleri, jeopolitik gerilimler ve ekonomik gücün Batı'dan Doğu'ya kayması gibi birçok faktör tarafından tetikleneceğini öngördü.

ekonomi

SİBER SALDIRILARA DİKKAT

Baba Vanga, 2024 yılında siber saldırılarda önemli bir artış olacağını tahmin etti. Bilgisayar korsanlarının daha sofistike hale geleceği ve elektrik şebekeleri, su arıtma tesisleri gibi kritik altyapıları hedef alacağı konusunda uyardı.

siber saldırı

Bu saldırılar potansiyel olarak yaygın bir kesintiye ve kaosa neden olabileceği gibi ulusal güvenlik için de bir tehdit oluşturabilir.

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