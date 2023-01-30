Ünlü YouTuber'ın videosu sosyal medyada gündem oldu! On milyonlarca kez görüntülendi

Ünlü YouTuber MrBeast, 130 milyon abonesi olan kanalına geçtiğimiz gün bir yeni video daha ekledi. Sosyal medyanın ilgisini çeken MrBeast'in son videosu on milyonlarca görüntülenme aldı. Gerçek adı Jimmy Donaldson olan ünlü YouTuber, aktarılanlara göre söz konusu videoda 1.000 kişiyi körlükten kurtardı.

NAKİT PARA VE HEDİYELER DE VERDİ

MrBeast'in kanalına yüklenen videoda, ameliyatı bitirdikten sonra net bir görüşe sahip olan hastaların öncesi ve sonrası görüntüleri yer aldı. YouTuber bazı hastalara nakit para ve başka hediyeler de verdi.

Ayrıca videoda, Jamaika, Honduras, Namibya, Meksika, Endonezya, Brezilya, Vietnam ve Kenya'da ameliyat olan hastalar da görüldü.

Sosyal medyada ilgi gören video 45 milyondan fazla görüntüleme aldı.



