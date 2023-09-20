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Ünye'de yürekleri ağza getiren görüntü! Öğrenci servisine yetişemedi, tek şeritli ve virajlı yolda gaz bile kesmedi...

20.09.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da trafikte ilerleyen öğrenci servisinin görüntüsü olay oldu. Ünye ilçesinde kaydedilen bir görüntüde, tek şeritli ve virajlı yola ilerleyen öğrenci servisinin yaptığı hız tepki çekti. Arkasındaki bir araç tarafından kaydedilen görüntülerde servis içindeki çocukların savrulduğu görülürken, yürekler de ağza geldi.

Ünye'de yürekleri ağza getiren görüntü! Öğrenci servisine yetişemedi, tek şeritli ve virajlı yolda gaz bile kesmedi...

Okulların açılmasıyla birlikte öğrenci servisleri de yine yollara düştü. Görevi çocukları okuldan eve, evden okula güvenli bir şekilde ulaştırmak olan servisler zaman zaman ise trafiği bizzat kendileri tehlikeye atıyor.

ÜNYE'DEKİ ÖĞRENCİ SERVİSİ 'PES' DEDİRTTİ

Özellikle yapılan yüksek hızlar nedeniyle bazı öğrenci ve veliler isyan ederken, Ordu'nun Ünye ilçesinde kaydedilen bir görüntü 'pes artık' dedirtti.

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HIZLI ŞEKİLDE VİRAJLARA GİRDİ

Tek şeritli ve virajlı bir yolda içi öğrencilerle dolu olan öğrenci servisi hızlı bir şekilde ilerlerken görülüyor.

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ÇOCUKLAR SAVRULDU, ARKASINDAKİ YETİŞEMEDİ

Hemen arkasındaki duyarlı bir vatandaşın kameraya aldığı öğrenci servisi, virajları gaz kesmeden dönerken, çocukların savrulduğu görülüyor.

Altındaki araçla öğrenci servisine yetişemediğini belirten vatandaş, hız sınırının da aşıldığını belirtti.

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YÜREKLER AĞZA GELDİ

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler yürekleri ağza getirirken, servis şoförüne büyük tepki vardı.

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Anahtar Kelimeler:
Ünye öğrenci servisi

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